Schnelltestzentrum im Parkbad Foyer in Neuburg eröffnet

Die ersten Schnelltests im jetzt eröffneten Zentrum im Parkbad Foyer in Neuburg sind gemacht. Die große Freiheit bringt der Test augenblicklich allerdings noch nicht.

Die Vorstandswahlen beim BRK-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen am Freitag nutzte Bernhard Pfahler gleich einmal als Test, ob denn der Aufbau des Schnelltestzentrum im Parkbad Foyer in Neuburg funktioniert. Als die 30 Frauen und Männer durchgetestet waren war für ihn klar, dass der Eröffnung am Montag nichts mehr im Wege steht.

Jetzt haben auch die Bürger in Neuburg die Möglichkeit, sich im großen Rahmen einem Schnelltest zu unterziehen. 400 sind am Tag möglich, ebenso viele wie in Schrobenhausen, wo am selben Tag das Zentrum in Betrieb ging. Karlshuld, Bergheim, Ehekirchen und Karlskron werden als nächste Gemeinden im Landkreis folgen.

Teststrategie im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist aufgegangen

Landrat Peter von der Grün meinte bei der Eröffnung in Neuburg, dass die Teststrategie des Landkreises nun komplett aufgegangen sei. Nachdem im März bei niedergelassenen Ärzten und in Apotheken mit den dezentralen Schnelltests begonnen wurde, kommen nun mit Neuburg und Schrobenhausen zwei Zentren "mit hoher Schlagzahl" dazu, wo sich die Menschen von Montag bis Samstag testen lassen können. "Damit setzen wir Maßstäbe, die Zentren sind ein Meilenstein in der Bekämpfung der Pandemie", sagt der Landrat.

Sein Dank und auch der von Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling richtete sich vor allem an das BRK, das nach den Test- und Impfzentren in Neuburg und Schrobenhausen nun auch noch die Schnelltestzentren aufgebaut haben und betreiben werden. "Langsam stoßen Bernhard Pfahler und seine Helfer an ihre Leistungsgrenze", meinte Gmehling, der "stolz auf den Kreisverband" ist. Respekt zollte auch Kreiskrankenhaus-Geschäftsführer Holger Koch dem BRK, "ohne dem nichts laufen würde". Gemeinsam sei man stark, "das funktioniert toll".

Neuburgs OB Bernhard Gmehling hätte sich im März ein konsequentes Herunterfahren gewünscht

Wegen der aktuell nach wie vor hohen Inzidenz könne man momentan, so OB Gmehling, mit einem negativen Testergebnis leider noch nicht so viel anfangen. Deshalb sei am ersten Tag das Interesse auch noch nicht so groß. Wie Landrat Peter von der Grün hätte sich auch Bernhard Gmehling anstatt des "halbscharigen Dauerlockdowns" lieber ein konsequentes Herunterfahren im März gewünscht. "Da wäre das noch problemlos gegangen, jetzt, wo die Tage länger und das Wetter immer besser wird, ist dies nicht mehr zu machen", sagt der OB. Vor Ort müsste man dann mit den Vorgaben aus Berlin und München dann immer auch kurzfristig so gut es geht umgehen.

Bernhard Pfahler bat darum, dass sich Interessenten eines Schnelltest einen Termin besorgen sollen. Das gehe absolut einfach online über die Adresse schnelltest.kkh-sob.de oder telefonisch über die Nummer 08252/84555. Eine Anmeldung erleichtere den Ablauf ungemein und mit einem Termin habe man auch Vorrang. Wer ohne komme, müsse auf Lücken warten.

