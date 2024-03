Bertoldsheim

vor 50 Min.

Derblecken in Bertoldsheim: Süffiges Starkbier und ein polternder Mönch

Plus Beim Starkbierfest der CSU Rennertshofen war Florian Herrmann zu Gast. Der Minister kritisierte die Regierung in Berlin, Bruder Barnabas las der CSU die Leviten.

Von Manfred Dittenhofer

Ein gewogener Staatsminister, ein polternder Mönch und viele durstige Schäfchen, die Halt gesucht haben in der Fastenzeit. Und diesen Halt fanden sie wieder einmal beim Starkbierfest der Rennertshofener CSU, das – auch schon Tradition – in der Schlossgaststätte in Bertoldsheim stattfand.

Florian Herrmann war zum Starkbierfest der CSU Rennertshofen gekommen

Dieses Jahr sorgte Florian Herrmann für den politischen Durchblick in der Marktgemeinde. Als Leiter der Staatskanzlei in München unterstützt er direkt den Ministerpräsidenten und koordiniert die Regierungsarbeit innerhalb der Koalition. Entsprechend staatstragend waren auch seine Ausführungen.

