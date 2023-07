Diebstahl aus Museum: Polizei findet wohl Teile der Beute

Im Fall um den gestohlen Goldschatz aus dem Kelten und Römer Museum Manching, wurden vier Tatverdächtige festgenommen. Nun teilen die Ermittler neue Details mit.

Es war ein Schock: Ende November brachen Unbekannte nachts in das Kelten Römer Museum in Manching ein und stahlen einen etwa 2100 Jahre alten keltischen Goldschatz. Seit Monaten ermittelt deshalb eine Sonderkommission des Bayerischen Landeskriminalamtes ( LKA). Am Mittwoch wurde bekannt: Vier Tatverdächtige sind in Mecklenburg-Vorpommern festgenommen worden. Einen Tag später teilen Innenminister Joachim Herrmann, Staatsanwaltschaft und Polizei nun gemeinsam im Rahmen einer Pressekonferenz weitere Details zu dem Fall mit und beantworten auch die spannende Frage: Was ist mit dem Goldschatz?

Laut einer Pressemitteilung des LKA sind die Ermittler zuversichtlich, zumindest Teile des gestohlenen Schatzes sichergestellt zu haben. "Erste Analysen weisen in der Stoffzusammensetzung weitreichende Übereinstimmungen mit dem Keltenschatz auf", wird Innenminister Herrmann (CSU) zitiert. Außerdem wies Herrmann darauf hin, dass sich aus den derzeitigen Ermittlungsergebnissen auch Hinweise auf eine Vielzahl weiterer Taten ergeben, die jetzt ebenfalls mit Hochdruck überprüft werden.

Goldschatz-Diebstahl von Manching: Bei der Festnahme findet die Polizei Goldklumpen

Im Rahmen des Einsatzes am Mittwoch wurden laut Polizei 28 Wohnungen, Geschäftsräume, Gartenparzellen, ein Bootshaus und Fahrzeuge durchsucht. Insgesamt befanden sich in der Spitze mehr als 100 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Bei seiner Festnahme führte einer der Tatverdächtigen, ein 43 Jahre alter Mann, eine Plastiktüte mit 18 Goldklumpen bei sich. Eine erste Analyse bestätigte, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um bearbeitete Teile des Schatzes handelt. Rund 70 Goldmünzen wurden wohl eingeschmolzen. Als Kunstschatz sind sie somit verloren. Weitere Begutachtungen finden derzeit statt, die Ermittlungen der Sonderkommission Oppidum dauern an.

Auf die Spur kamen die Ermittler den Einbrechern anhand der Spuren, die sie in der Nähe des Keltenmuseums in Manching hinterlassen haben. Taucher fanden im nahegelegenen Pichler Weiher und in der Paar zwei blaue Brecheisen, eine Astschere und einen Seitenschneider. Kriminaltechniker fanden bei der Untersuchung schließlich eine DNA-Spur. Diese führte nach einem Abgleich in diversen Datenbanken zu weiteren, ähnlich gelagerten Diebstählen in Deutschland und Österreich. So kam die Polizei schließlich auf die Tatverdächtigen, die am Mittwoch verhaftet wurden. Sie sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Zu den Vorwürfen haben sie sich bislang nicht geäußert.

Staatsanwaltschaft wirft Einbrechern nicht Diebstahl des Kelten-Golds vor

Bei den vier Tatverdächtigen handelt es sich um Serientäter. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen neben dem Goldraub in Manching insgesamt 11 Straftaten vor. Die vier Männer sollen unter anderem in verschiedene Supermärkte, ein Spielcasino und eine Kfz-Zulassungsstelle eingebrochen sein. Sie entwendeten in jedem Einzele Geldbeträge in fünf- bis sechsstelliger Höhe. Bei allen Einbrüchen sind sie ähnlich wie auch im Manchinger Museum vorgegangen: Sie setzten die Alarmtechnik außer Kraft und verschafften sich damit Zutritt. Der Goldschatz in Manching war der erste Kunstraub des Quartetts. (mit dpa und vschm)

