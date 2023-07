Bürgerfest: Ingolstadt feiert die größte Party der Stadt

150.000 Menschen erwartet die Stadt Ingolstadt beim Bürgerfest. Von 7. bis 9. Juli verwandelt sich die Innenstadt in eine große Partymeile. Es gibt eine Premiere.

Während Neuburg das zweite Schloßfest-Wochenende feiert und die Besucherinnen und Besucher in die Zeit der Renaissance zurückreisen, steigt nur ein paar Kilometer weiter donauabwärts eine große Party. Drei Tage lang feiert Ingolstadt sein Bürgerfest. Von Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 9. Juli, werden rund 150.000 Besucherinnen und Besucher erwartet, berichtet Tobias Klein, Leiter des Kulturamts. Am Freitag um 17 Uhr wird das Fest von Oberbürgermeister Christian Scharpf mit dem Anstich eröffnet.

Große Neuerungen gibt es nicht beim Bürgerfest in diesem Jahr, dennoch steht eine Premiere an: Am Samstag findet von 12 bis 14 Uhr auf Höhe der Donaubühne ein Promi-Fischerstechen statt. In diesem Duell messen sich die Landtagskandidaten Alfred Grob ( CSU), Markus Weber ( Freie Wähler), Merlin Nagel ( Bündnis 90/Die Grünen), Christian Pauling ( Die Linke) und Jakob Schäuble ( FDP). Am Sonntag steht von 13 bis 16.30 Uhr das Heimturnier des Vereins Schanzer Fischerstecher e. V. auf dem Programm. Hier treten die Fischerstechervereine aus Laufen an der Salzach, Donauwörth, Ingolstadt-Altstadt sowie der Gastgeber Ingolstadt an.

Das Bürgerfest in Ingolstadt bietet ein vielfältiges Musikprogamm

Ansonsten können sich die Besucherinnen und Besucher auf das gewohnte Bild freuen: Die Innenstadt ist eine einzige große Bühne und bietet Groß und Klein ein abwechslungsreiches Programm. Auf den Bühnen werden die unterschiedlichsten Musikrichtungen geboten - von Pop und Rock über Rock 'n' Roll bis hin zu traditioneller Volksmusik. Auch viele Vereine sind dabei. Zudem gibt es viele kulinarische Köstlichkeiten.

Verschiedene Bands sorgen wieder für musikalische Unterhaltung. Foto: Manfred Dittenhofer (Archiv)

Die großen Bühnen am Kreuztor, Paradeplatz, Rathausplatz und in der Donaustraße sind feste Institutionen am Bürgerfest. Ebenso die Bühnen am Theaterplatz, die große DJ Area am Theaterbusparkplatz und am Poppenbräu in der Theresienstraße. Auch die Bühnen am Donauufer Nord und Süd werden bespielt. Das Kulturamt präsentiert erneut eine Bühne an der Neuen Welt. Die Genres reichen von Indie, Alternative, Urban und multikultureller Musik. Zudem gibt es diverses Programm von Soul & Hip-Hop über Singer Songwriter bis zum Electronic Jazz, dazu die Lieblingsplatten lokaler DJ-Kollektive.

Das Bürgerfest ist nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder

Außerdem gibt es ein umfangreiches Kinder- und Jugendprogramm. Dafür sorgt die Kunststation der Kinder- und Jugendkunstschule Kunst und Kultur Bastei bei der Neuen Welt, die verschiedene Mitmachangebote für Kinder- und Jugendliche bietet, darunter Ideen zum Upcyceln von Eierkartons, Tetrapacks und Dosen. Zudem können sich Buben und Mädchen bunte Airbrush-Tattoos auf die Haut auftragen lassen oder bei der Straßenmalerei ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Beim Verein Künstler an die Schulen e. V. in der Ludwigstraße können Kinder mit Mosaiksteinen basteln, Baumwolltaschen bedrucken oder Umweltschutz leben, etwa beim Herstellen von Zahnpasta aus Kokosöl. Aus Papier und Pappkartonagen werden Tiermasken und Kopfschmuck hergestellt.

Das Bürgerfest ist traditionell ein Fest für alle Generationen. Auch für Kinder ist einiges geboten. Foto: Stefan Küpper (Archiv)

Ein Kunsthandwerkermarkt, der sich von der Kanalstraße bis zur Roseneckstraße zieht, ergänzt das Bürgerfest. Dort kann man in Ruhe stöbern. Walking Acts ziehen über das Festgelände, wie Duo Taff Enough, eine Vater- und Sohnproduktion, die ihr 20-jähriges Bestehen auf dem Bürgerfest feiert. Das Duo wurde mit drei Kleinkunstpreisen ausgezeichnet und bietet eine Mischung aus Jonglage, Einrad-Slapstick und Leiterartistik. Einrad-Weltmeisterin Janna Wohlfarth klettert das Hocheinrad hinauf und zeigt Tricks in einer Höhe von drei Metern. Zauberkünstler Sven Catello tritt mit einem Segway auf.

Stelzenläufer sorgten in der Vergangenheit für beste Unterhaltung. Auch heuer gibt es wieder Walking Acts. Foto: Silke Federsel (Archiv)

Der ERC gibt Tipps rund um Skaten und Eishockey. Diese Sportarten kann man auch ausprobieren. Der FC Ingolstadt 04 lädt zum Red Court Cup 2023. Straßenkicker im Alter zwischen 14 und 17 Jahren aus dem Norden, Osten, Süden und Westen der Stadt ringen dabei um den Sieg. Gespielt wird im Sparkasseninnenhof, wo das Scouting Team des FCI vor Ort ist.

Wer schwindelfrei ist, kann beim Ingolstädter Bürgerfest klettern

Mitten in der Stadt gibt es einen Kletterturm, der entlang unterschiedlicher Routen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden auf eine Höhe von 8,5 Metern führt. Jeder Kletterer wird mit den notwendigen Utensilien ausgestattet und von Guides gesichert. Wer noch höher hinaus möchte, erklimmt die Stufen des Münster- oder Pfeifturms.

Wie schon in der vergangenheit gibt es auf dem Bürgerfest wieder einen Kletterturm. Foto: Silke Federsel (Archiv)

Das Bürgerfest startet am Freitag um 17 Uhr, am Samstag um 12 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Das Bühnenprogramm beginnt am Freitag um 18.30 Uhr, am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Musikende ist Freitag und Samstag um 1 Uhr, Sonntag um 17 Uhr. Ausschankende ist Freitag und Samstag um 2 Uhr, Sonntag um 18 Uhr.

Beim Bürgerfest wird die Ingolstädter Innenstadt voll sein. Foto: Silke Federsel (Archiv)

Um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, wurde ein Sicherheitskonzept entwickelt, das sichtbare Präsenz mit technischer Videoüberwachung kombiniert. Zudem werden stichprobenartige Kontrollen auf dem Veranstaltungsgelände durchgeführt, es ist erhöhtes Sicherheitspersonal im Einsatz. Gäste werden gebeten, keine großen Taschen oder Rucksäcke mitzunehmen und Fahrräder außerhalb des Geländes abzustellen. Auch sollte das Bürgerfest nach 20 Uhr nicht mehr mit Kinderwagen oder Hund besucht werden. Sollte das Personenaufkommen zu hoch werden, werden einzelne Bereiche kurzfristig gesperrt. Weitere Informationen gibt es unter www.ingolstaedter-buergerfest.de und www.kulturamt-ingolstadt.de. (rilu, AZ)