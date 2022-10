Energiekrise: Wie regionale Firmen Lösungen suchen

Plus Die Energiepolitik des Bundes ist der IHK in Ingolstadt zu sprunghaft. Außerdem würden kleine Unternehmen bei der Gaspreisbremse hinten runterfallen.

Nach zwei Jahren Abstinenz war es wieder so weit. Das IHK-Forum der Region Ingolstadt traf sich auf dem IN-Campus. Bei dem Treffen der IHK-Regionalausschüsse von Ingolstadt, Eichstätt, Pfaffenhofen und Neuburg-Schrobenhausen drehte sich alles um Energie. Die immensen Preisanstiege machen den Unternehmen zu schaffen. Sie fordern klare politische Richtlinien. Zumindest planbar müsse die Krise werden. Aus Berlin kämen die Entscheidungen zu sprunghaft und nicht weitreichend genug. Und das Ende der Preisspirale sei wohl noch gar nicht erreicht. Manche Unternehmen haben ihren Energieeinkauf für das kommende Jahr noch nicht unter Dach und Fach. Zeichen für eine Besserung der Energieversorgung mit vernünftigeren Preisen aber sah am Mittwochabend niemand.