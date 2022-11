Ingolstadt

vor 32 Min.

So sollen Autozulieferer Wandel zur E-Mobilität schaffen

Professor Georg Rosenfeld von der IFG (von links) führte durch die Podiumsdiskussion, an der Iris Pfeiffer, Geschäftsführerin Forschungsinstitut betriebliche Bildung (f-bb), Ministerialdirigent Klaus-Peter Potthast aus dem bayerischen Wirtschaftsministerium und Professor Daniel Großmann, Vizepräsident für Wissens- und Technologietransfer an der Technischen Hochschule Ingolstadt, teilnahmen.

Plus Mit dem Projekt "transform.10" sollen kleine und mittelständische Automobilzulieferer aus der Region um Ingolstadt zukunftsfähig werden. Was dahinter steckt.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Der Automobilbranche stehen große Veränderungen ins Haus: Weg vom Verbrenner, hin zur Elektromobilität. Digitalisierung der Prozesse und Produktionen. Das bedeutet nicht nur für viele Beschäftigte, dass sie umdenken und umlernen müssen. Das bedeutet auch einen riesigen Transformationsprozess, der Ingolstadt und die drei Landkreise Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt und Pfaffenhofen mit dem hohen Anteil an Zulieferfirmen für die Automobilindustrie in besonderem Maße betrifft. Mit dem Projekt "transform.10" wurde am Mittwoch eine Aktion gestartet, die vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen helfen soll, sich nachhaltig und zukunftssicher aufzustellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen