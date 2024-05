Ingolstadt

Verhandlung am Arbeitsgericht: Audi-Betriebsrat fordert mehr Geld

Plus Ein Betriebsrat von Audi fordert ein höheres Gehalt. In zwei Wochen könnte es im Arbeitsgericht in Ingolstadt eine Entscheidung geben.

Von Luzia Grasser

Wie viel dürfen Audi-Betriebsräte verdienen? Um diese Frage dreht sich ein Prozess, der aktuell am Arbeitsgericht Ingolstadt verhandelt wird. Ein freigestellter Betriebsrat klagt gegen die Firma: Er will erreichen, dass er in einer höheren Tarifgruppe eingruppiert oder gar außertariflich bezahlt wird. Ein Urteil in Ingolstadt könnte es in knapp zwei Wochen geben.

Zu hohe Gehälter für Betriebsräte könnten ein Fall fürs Strafgericht sein

Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) hatte im Januar 2023 für Aufruhr gesorgt. Die Richter hatten damals am Fall von VW entschieden, dass möglicherweise der Tatbestand der Untreue erfüllt sein könnte, wenn Personalmanager Betriebsräten ein außergewöhnlich hohes Gehalt bezahlen. Viele Unternehmen hatten sich bis dato bei der Entlohnung ihrer Betriebsratsmitglieder an einer sogenannten hypothetischen Karriere orientiert. Im Fokus stand dabei die Frage: Wie viel Geld würde der Mitarbeiter verdienen, wenn er außerhalb des Betriebsrats eine Karriere gemacht hätte? Der BGH hat nun gesagt, dass dieses Modell unzulässig sein könnte und sich sowohl Personalverantwortliche als auch Betriebsräte strafbar machen könnten. Statt an einer hypothetischen Karriere müsste sich die Höhe der Entlohnung an einer Vergleichsgruppe orientieren.

