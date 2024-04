Neuburg

Einbruch der Kundenzahlen: Neuburger fahren seit Corona weniger Taxi

Zum Donaumoos-Volksfest in Karlshuld gab es für Taxifahrer viel Arbeit. An anderen Tagen im Jahr müssen sie teils lange auf Fahrgäste warten.

Plus Neuburger Taxiunternehmer berichten von gesunkenen Fahrgastzahlen seit der Corona-Pandemie. Dahinter steckt in ihren Augen ein geändertes Weggehverhalten - aber nicht nur.

Von Andreas Zidar

In den vergangenen Tagen lief das Geschäft gut. Zum Donaumoos-Volksfest standen die Taxis in Karlshuld Schlange. Wenn die Musik im Zelt ausgeht und auf einen Schlag hunderte Gäste nach Hause wollen, können sich die Fahrer vor Aufträgen kaum retten. So war das Volksfest nicht nur für die Besucherinnen und Besucher, sondern auch für die Taxiunternehmer im Raum Neuburg eine besondere Zeit. Eine, die aus wirtschaftlicher Sicht immer wichtiger wird. Denn die Weggehgewohnheiten der Menschen haben sich seit der Corona-Pandemie offenbar geändert - zum Nachteil der Taxifahrer.

Taxiunternehmer Christian Eibl aus Karlshuld fährt unter der Woche bis 23 Uhr, am Wochenende "so lange, bis die Lichter ausgehen" - er bekommt also, wie seine Kolleginnen und Kollegen, viel mit vom Nachtleben in der Region. Sein Eindruck aus den vergangenen Jahren: "Die junge Generation trifft sich seit Corona eher privat." Er registriere weniger Fahrten in Clubs und Diskotheken. Das liegt in den Augen des Unternehmers zum einen an den geänderten Gewohnheiten der jungen Erwachsenen, zum anderen aber auch am schwindenden Party-Angebot in der Region. In Ingolstadt haben zuletzt einige Clubs dicht gemacht. Dazu kommt, dass der Moospark in Pöttmes derzeit wegen eines Wasserschadens geschlossen hat. Gerade dorthin hätten früher viele Feierwütige ein Taxi genommen, diese Umsätze fehlen nun spürbar, so Eibl.

