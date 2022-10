B16-Ausbau: "Ein Meilenstein für den Landkreis"

Plus Der geplante vierspurige Ausbau der Bundesstraße wird im Kreistag von den meisten Mitgliedern befürwortet. Auch Richtung Donauwörth sollte es mehrspurig weitergehen. Doch es gibt auch Gegenstimmen.

Die Planungen für einen vierspurigen Ausbau der B16 zwischen Neuburg und der Autobahn werden von einem Großteil der Kreisräte als positiv bewertet. Sowohl Landrat Peter von der Grün als auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sprachen in der Kreistagssitzung am Donnerstag von einem "Meilenstein" für die ganze Region. Der Ausbau sei ein "notwendiges und sinnvolles Vorhaben", sagte von der Grün, nicht ohne zu erwähnen, dass man über das Projekt sicherlich trefflich diskutieren könne. "Kein Vorteil ohne Nachteil."