Neuburg-Schrobenhausen

vor 51 Min.

Stimmkreis-Sieger Roland Weigert: "Sie können mich jetzt nicht übersehen"

Plus Der Gewinn des Direktmandats hat für Roland Weigert die Karten für mögliche Posten neu gemischt. Wie er seinen Wahlerfolg begründet und wie er seine Zukunft sieht.

Von Claudia Stegmann Artikel anhören Shape

Roland Weigert sieht müde aus, die Anstrengungen der letzten Tage sind ihm anzusehen. "Es war eine heftige Woche", sagt er. Doch die Tage, die vor ihm liegen, dürften nicht weniger aufreibend werden. Am Donnerstag haben die Koalitionsverhandlungen zwischen der CSU und den Freien Wählern begonnen, an deren Ende auch die politische Zukunft von Weigert steht. Auch wenn er mantraartig davon spricht, dass "die Fraktion entscheidet", was aus ihm wird: Der 55-Jährige weiß längst, was er will und was nicht. Dass er zusammen mit Hubert Aiwanger als erster Freier Wähler überhaupt das Direktmandat geholt hat, sei ein "Game-Changer" gewesen. Dieses "historische Ereignis" könne nicht außer Acht gelassen werden. "Sie können mich jetzt nicht übersehen."

Dieses für ihn fulminante Ergebnis hat Weigert selbst überrascht. "Nie im Leben" hätte er damit gerechnet, dass Matthias Enghuber von der CSU nicht mehr das Direktmandat erhält. Seit 1970 hatten die Christsozialen das Zepter im Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen in der Hand: Richard Keßler, Eugen Freiherr von Redwitz, Christine Haderthauer, Erika Görlitz, Horst Seehofer und schließlich Matthias Enghuber – sie alle gewannen das Direktmandat. Dass es nun erstmals anders gekommen ist, wertet Weigert einerseits als "Denkzettel in Richtung Berlin". Andererseits spielten offenbar aber auch die geplanten Renaturierungsmaßnahmen im Donaumoos eine Rolle û ein Vorhaben, das nicht von allen Bewohnerinnen und Bewohnern dort befürwortet wird. "Die Leute haben Angst, etwas zu verlieren. Es wird aber auch zu wenig kommuniziert – vor allem hinsichtlich der Chancen", lautet seine Kritik, die sich unausgesprochen gegen Landrat und Parteikollege Peter von der Grün richtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen