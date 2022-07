Zwei Tote: Unfallfahrer von Reichertshofen bekommt Bewährungsstrafe

Plus Ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen steht vor dem Amtsgericht Neuburg wegen fahrlässiger Tötung. Der Urteilsspruch fällt erst nach mehr als vier Stunden Verhandlung.

Zwei Tote, zwei Schwerverletzte, ein Traumatisierter: Die Bilanz nach einem Unfall im Juni 2020 bei Reichertshofen war erschreckend. Nun stand der Unfallfahrer vor dem Neuburger Amtsgericht. Doch wie sieht in einem solchen Fall eine gerechte Strafe aus, wo der Angeklagte selbst schwer verletzt wurde und unter der selbst verschuldeten Tat sein Leben lang leiden wird?