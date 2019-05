22:08 Uhr

Der Meister gewinnt deutlich

Der FC Ehekirchen besiegt den TSV Aindling mit 4:1. Fabian Scharbatke trifft doppelt.

Von Markus Bissinger

Dem FC Ehekirchen ist in der Bezirksliga Nord ein souveräner 4:1-Erfolg gegen den TSV Aindling gelungen.

Der Meister zeigte in einem guten Bezirksligaspiel von Beginn an, wer im Derby der Chef im Ring ist. Von Anfang drückte man aufs Tempo und erspielte sich mehrere Chancen. In der 17. Minute fand eine Rutkowski-Flanke Toptorjäger Fabian Scharbatke, der den Ball stoppte und zur Führung ins Tor drosch. Auf der Gegenseite drängte FCE-Keeper Simon Lenk Alexander Lammer bis auf die Grundlinie. Zur Überraschung aller schoss der den Ball aus unmöglichem Winkel dennoch zum Ausgleich ins Gehäuse (28.). Danach kam Aindling besser ins Spiel. Ein paar Minuten später blieb Patrick Modes, der allein vor Lenk auftauchte, nur zweiter Sieger.

Besser machte es der FC Ehekirchen. Simon Schmaus holte sich an der Mittellinie den Ball ab und zog über die linke Seite Richtung Strafraum. Nach einem schönen Doppelpass mit Christoph Hollinger überlupfte er den Aindlinger Schlussmann Florian Peischl zur 2:1-Führung (30.).

Nach 55 Minuten schickte Simon Schmaus den immer gefährlichen Scharbatke auf die Reise. Der Stürmer lief der ganzen Hintermannschaft davon, umkurvte Peischl und schob zum 3:1 ein. Danach wurde das Spiel ausgeglichener und es ergaben sich Chancen auf beiden Seiten. Die größte Gelegenheit für Aindling vergab Modes, der aus fünf Metern frei vor Lenk mit dem Kopf vergab. Den Schlusspunkt der Partie setzte Spielertrainer Michal Panknin. Von der Mittellinie lief er allein auf das Tor von Aindling zu und überlupfte den Keeper zum 4:1 Endstand (87.).

Auf seiner Abschiedstour durch die Bezirksliga Nord ist der Landesligaaufsteiger noch zweimal gefordert. Zunächst geht es zum BC Adelzhausen, zum Abschluss ist dann der TSV Gersthofen in Ehekirchen zu Gast.

FC Ehekirchen Lenk – M. Rutkowski (J. Hollinger), Panknin, Schmaus, Ch. Hollinger, Jahner, Ledl, S. Rutkowski, Schröttle, Mayr, Scharbatke (74. Scheuermeyer.

