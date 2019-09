vor 15 Min.

Knapp an der Überraschung vorbei

Schlusslicht TSG Untermaxfeld muss beim Aufstiegsfavoriten TSV Pöttmes erst in der 80. Minute den den entscheidenden 2:3-Gegentreffer hinnehmen. Der TSV Burgheim entführt dagegen aus Dasing die Punkte

Eine unglückliche Niederlage musste Kreisliga-Aufsteiger TSG Untermaxfeld beim TSV Pöttmes hinnehmen. Dagegen feierte der TSV Burgheim einen Sieg.

Pöttmes – Untermaxfeld 3:2

Wer erwartet hatte, dass die Heimelf die TSG Untermaxfeld einfach wegfegt, wurde schon früh eines Besseren belehrt. Der Gast begann forsch und hatte bereits in der ersten Minute eine Riesenmöglichkeit. Michael Beck vergab diese jedoch. Pöttmes tat sich schwer, hatte aber dennoch durch Simon Fischer die Führung auf dem Fuß. Dessen Direktabnahme strich aber Zentimeter am linken Pfosten vorbei. Danach kam Untermaxfeld immer mehr auf und ging folgerichtig in Führung. Torschütze war Maximilian Koschig, der eine schöne Ballstafette abschloss. Jetzt erst investierte die Heimelf etwas mehr in ihre Angriffsbemühungen. Aber weder Haci Ay noch Michal Korenik konnten den guten Keeper Andreas Beck überwinden.

Hälfte zwei begann dann mit einem Paukenschlag: Korenik tankte sich links durch, scheiterte aber mit seinem Abschluss. Den Abpraller zirkelte Lukas Ziegler von der Strafraumgrenze mithilfe des Innenpfostens zum Ausgleich ins Netz. Aber die TSG hatte die richtige Antwort parat und ging durch einen Freistoß von Ray Bishop erneut in Führung, wobei hier der Pöttmeser Keeper Tanay Boysaner kräftig mithalf. In einem zerfahrenen Match musste es dann Goalgetter Simon Fischer richten. Mit einem Sololauf über den halben Platz schob er zum Ausgleich ein. Jetzt war Pöttmes am Drücker, ohne aber richtig zu überzeugen. Für den Siegtreffer musste dann ein Freistoß herhalten. Den versenkte aus 20 Meter erneut Ziegler. Danach vergaben noch der eingewechselte Nikola Cvetic und Korenik gute Möglichkeiten. Dennoch sollte es beim etwas glücklichen Sieg für die Heimelf bleiben. (prwe)

Dasing – Burgheim 2:4

Eine Heimniederlage kassierte Kreisliga-Neuling TSV Dasing. „Das tut weh, denn wir haben uns um den Lohn gebracht“, wetterte Dasings Coach Jürgen Schmid – zumal dem zweiten Treffer der Gäste ein umstrittener Strafstoß vorausging und der dritte Treffer aus abseitsverdächtiger Position fiel. „Das sind schon bittere Momente“, so Schmid, der dann auch noch die Rote Karte von David Gilg zu verkraften hatte. Dabei war seine dezimierte Elf (zahlreiche Akteure fehlten wegen Verletzung und Erkrankung) gut im Spiel. Florian Hilg hatte die Chance zum Führungstreffer, aber Torhüter Matthias Karmann wehrte glänzend ab (14.). Und wenig später wurde der Schuss von Simon Gilg in höchster Not von Johannes Löffler geblockt. In die Drangphase der Platzherren dann die „kalte Dusche“, als der Ball am Strafraum nicht geklärt werden konnte. Spielertrainer Mathias Heckel legte in den Lauf von Daniel Jester und dessen Rückpass drückte Löffler über die Torlinie. Kaan Ayyidliz erzielte binnen vier Minuten nicht nur den Ausgleich, sondern auch die Dasinger Führung. Dann aber sorgte der besagte Strafstoß für die Wende in dieser spannenden Begegnung. (r.r)

