FC Rennertshofen spielt in Rain: „Wir haben nichts zu verlieren“

Plus Wie der FC Rennertshofen bei Tabellenführer TSV Rain II bestehen will.

Bei einem Blick auf den Spielplan und die Ergebnisse des FC Rennertshofen ist durchaus Überraschendes zu erkennen. In den jüngsten drei Spielen holte der Aufsteiger sieben Punkte, besiegte dabei den BC Aichach und Bezirksligaabsteiger TSV Friedberg.