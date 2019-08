vor 18 Min.

Untermaxfeld und Burgheim gehen leer aus

Während das Rückel-Team im Derby bei der DJK Langenmosen mit 0:4 verliert, kassieren die Schützlinge von Mathias Heckel in Gerolsbach eine 1:3-Niederlage

Eine überraschend deutliche 0:4-Niederlage musste im Kreisliga-Derby die TSG Untermaxfeld bei der runderneuerten DJK Langenmosen hinnehmen. Ebenfalls nichts zu holen gab es für den TSV Burgheim bei der 1:3-Niederlage in Gerolsbach. Auch der SV Feldheim musste in Aichach eine deutliche Niederlage einstecken.

Gerolsbach – Burgheim 3:1

Nach dem 2:2-Unentschieden am vergangenen Freitag zum Auftakt gegen den Aufsteiger SV Thierhaupten wollte der TSV Burgheim nun den ersten „Dreier“ einfahren. Dass dabei mit dem FC Gerolsbach ein harter Brocken auf die Schützlinge von Spielertrainer Mathias Heckel warten würde, war ihnen freilich bereits im Vorfeld den bewusst. Dennoch erwischten die Burgheimer den besseren Start und gingen durch ein Eigentor von Julian Wiethop in Führung (15.). Den knappen Vorsprung konnten die Gäste dann allerdings nicht in die Pause retten. Thomas Plöckl gelang in der 38. Minute der nicht unverdiente Ausgleich. Doch es sollte aus TSV-Sicht noch schlimmer kommen: Direkt nach Wiederbeginn nutzte Leo Solich eine Unachtsamkeit der Heckel-Truppe und brachte die Hausherren erstmals in dieser Begegnung in Front. Burgheim kämpfte und erspielte sich durchaus die eine oder andere Gelegenheit, ehe es in der 85. Minute einen weiteren Rückschlag hinnehmen musste: Angreifer Lukas Biber sah die Gelb-Rote Karte. In Unterzahl warfen die TSV-Kicker in der Schlussphase alles nach vorne, um zumindest noch einen Zähler mitzunehmen. Doch Gerolsbachs Co-Trainer Sebastian Waltl machte in der 87. Minute alles klar. (nr)

Langenmos. – Untermaxfeld 4:0

Nach anfänglichem Abtasten dauerte es nur zehn Minuten, bis die DJK mit ihrer ersten Chance gleich das 1:0 erzielte. Co-Trainer Jürgen Grammer wurde auf der linken Seite mit einem weiten Ball aus dem Mittelfeld geschickt und schloss unhaltbar ins lange Eck ab. Kurz darauf bot sich den Gästen die Möglichkeit zum Ausgleich. Aber ein Freistoß aus 22 Metern strich knapp über die Latte. Mit zunehmender Spielzeit übernahmen die Untermaxfelder immer mehr die Herrschaft im Mittelfeld und hatten durch einen Stockfehler der DJK-Abwehr eine „hundertprozentige“ Gelegenheit zum Ausgleich. Aber Markus Stegmayr konnte in höchster Not klären. Praktisch im Gegenzug sorgte wiederum Jürgen Grammer mit einem satten Schuss aus 20 Metern für den zweiten Treffer. Danach konnte sich die DJK bei ihrem zweimal glänzend parierenden Torhüter Patrick Behr bedanken, dass sie ohne Gegentor blieb. Erst rettete er im Eins-gegen-Eins-Duell mit Neuzugang Ray Bishop. Dann war er bei einem verunglückten Rückpass gerade noch vor dem Stürmer am Ball. Fünf Minuten vor der Halbzeit hätte Maxi Fleischmann dann bereits alles klarmachen können, nachdem er von Matthias Thurnhofer schön in Szene gesetzt worden war. Aber seinen Schuss konnte der TSG-Schlussmann gerade noch klären.

Nach Wiederbeginn spielten dann nur noch die Hausherren. In der 51. Minute setzte sich Markus Stegmayr auf der linken Seite bis zur Grundlinie durch und legte auf Jürgen Grammer ab, der jedoch aus zwölf Metern am Gäste-Keeper scheiterte. Nach einem Foul im Strafraum an Julian Bader schnappte sich Grammer den Ball und ließ beim folgenden Strafstoß Sven Litter keine Chance. Kurz vor Schluss legte Andreas Brumm den Ball mustergültig auf Turnhofer ab. Der Kapitän der Hausherren musste nur noch den Fuß zum 4:0-Endstand hinhalten. (djk)

