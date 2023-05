vor 39 Min.

Die Hoffnung lebt: FC Ehekirchen bestreitet Nachholspiel in Erkheim

Stand gegen Illertissen II erstmals wieder in der Startelf: Nico Ledl (rechts) ist nach seinem Kreuzbandriss zurück und gastiert mit dem FC Ehekirchen am Mittwochabend in Erkheim. Foto: Daniel Worsch

Plus Fußball-Landesligist FC Ehekirchen bestreitet ein Nachholspiel in Erkheim und kann mit dem Tabellenführer gleichziehen. Michael Panknin geht von Rückkehr noch in dieser Saison aus.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Kurzzeitig war der FC Ehekirchen in der Fußball-Landesliga Südwest der Gejagte, hätte aus eigener Kraft Meister werden können. Doch diese Rolle musste er nach nur einem Spiel und der 0:2-Niederlage gegen den FV Illertissen II direkt wieder abgeben. Nun ist der FCE wieder der Jäger, benötigt für den Titelgewinn einen Ausrutscher des 1. FC Sonthofen.

Drei Punkte beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer, dazu wurde der direkte Vergleich verloren. Am Mittwoch (18.30 Uhr) kann Ehekirchen mit einem Sieg im Nachholspiel beim TV Erkheim punktemäßig gleichziehen. „Wir müssen unsere Aufgaben erledigen und wollen Druck auf Sonthofen aufbauen“, kündigt Spielertrainer Michael Panknin an. Mut macht dem 33-Jährigen dabei trotz der jüngsten Niederlage die Leistungssteigerung seines Teams gegenüber den vorangegangenen Partien. „Die Mannschaft hat nicht verkrampft gewirkt und hatte gute Phasen, wir werden nicht nervös“, sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen