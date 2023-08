„Wir müssen uns jetzt durchkämpfen“: VfR Neuburg spielt in Hollenbach

Plus Der VfR Neuburg ist noch punktlos, vor dem Spiel beim TSV Hollenbach plagen ihn weiterhin personelle Probleme. Dennoch sieht Trainer Marco Küntzel Fortschritte.

Obwohl der VfR Neuburg nach drei Spieltagen in der Bezirksliga Schwaben Nord noch immer punktlos ist, hat Marco Küntzel zuletzt Fortschritte bei seiner Mannschaft ausgemacht.

Trotz der 1:2-Niederlage in der Vorwoche gegen den FC Horgau war der Trainer mit dem Auftritt der Lila-Weißen nicht unzufrieden. „Kämpferisch kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen, sie haben alles gegeben.“ Es sei „sehr bitter“ für die Spieler, „dass sie sich für die gute Leistung nicht belohnt“ hätten. Im Gegensatz zu den Partien zuvor sei der VfR gut ins Spiel gekommen und hätte in der Anfangsphase „mindestens mit 1:0“ führen können. „Unser Problem ist, dass wir vor dem Tor nicht konsequent genug sind. Wir stehen allein vor dem Keeper und machen das Ding nicht rein.“ Diesbezüglich bezeichnet Küntzel die bisherigen Kontrahenten als kaltschnäuziger.