Hallenturnier beim SV Karlshuld

Acht Teams spielen am Samstag um den Titel. Mösler vermelden Zu- und Abgang.

Die Vorfreude beim SV Karlshuld ist groß. Nach zwei Jahren Pause veranstalten die Grünhemden am Samstag ihr traditionelles Fußball-Hallenturnier. Los geht es für die acht teilnehmenden Mannschaften um 16 Uhr in der Schulsporthalle Karlshuld. Als Favorit gilt der BSV Berg im Gau, der am vergangenen Wochenende das Hallenturnier um den (inoffiziellen) Hallenfußballmeistertitel des Altlandkreises Schrobenhausen gewann. Eines dürfte sicher sein: dass es die Konkurrenten dem BSV Berg im Gau nicht leicht machen werden, erneut auf dem Siegerpodest zu stehen. Die Spielzeit beträgt einmal zwölf Minuten. In Gruppe A spielen der SV Karlshuld, der BSV Neuburg, der BSV Berg im Gau und der SV Wagenhofen. Gruppe B bilden die TSG Untermaxfeld, der VfB Friedrichshofen, der TSV Pöttmes und der VfR Neuburg II.

Spielplan

16.00 Uhr SV Karlshuld – BSV Neuburg

16.13 Berg im Gau – SV Wagenhofen

16.26 Untermaxfeld – Friedrichshofen

16.39 TSV Pöttmes – VfR Neuburg II

16.52 BSV Neuburg – BSV Berg im Gau

17.05 SV Wagenhofen – SV Karlshuld

17.18 Friedrichshofen – TSV Pöttmes

17.31 VfR Neuburg II – Untermaxfeld

17.44 SV Karlshuld – BSV Berg im Gau

17.57 BSV Neuburg – SV Wagenhofen

18.10 TSG Untermaxfeld – TSV Pöttmes

18.23 Friedrichshofen – VfR Neuburg II

18.45 Spiel um Platz 7

18.58 1. Halbfinale

19.11 2. Halbfinale

19.24 Spiel um Platz 5

19.50 Endspiel