Kreisklasse Neuburg: SC Rohrenfels gewinnt torreiche Partie

Der TSV Burgheim musste sich im Spitzenspiel der Kreisklasse Neuburg bei der SG Münster/Holzheim mit 0:3 geschlagen geben. Als Tabellenvierter in Lauerstellung befindet sich der SC Rohrenfels, der beim SC Ried mit 4:3 gewann. Während sich die TSG Untermaxfeld und der BSV Berg im Gau 0:0 trennten, feierte der FC Ehekirchen II mit einem 2:0-Erfolg gegen die DJK Langenmosen den ersten Saisonsieg.