Fußball-Kreisliga Ost

Kreisliga Ost: Rennertshofen setzt das nächste Ausrufezeichen

Plus In der Fußball-Kreisliga Ost feiert der FC Rennertshofen einen 3:1-Sieg in Pöttmes. Dagegen kommt die SpVgg Joshofen-Bergheim beim TSV Dasing nur zu einem 1:1-Remis.

Ein weiteres Ausrufezeichen hat der FC Rennertshofen in der Kreisliga Ost gesetzt. Das Team von Trainer Tommy Mutzbauer feierte beim TSV Pöttmes einen 3:1-Erfolg. Dagegen kam die SpVgg Joshofen-Bergheim beim Schlusslicht TSV Dasing über ein 1:1-Remis nicht hinaus. In der Kreisklasse Neuburg holte die SG Feldheim/ Genderkingen einen wichtigen „Dreier“ im Kampf um den Klassenerhalt.

TSV Dasing – SpVgg Joshofen-Bergheim 1:1: Die Platzherren starteten dynamisch, scheiterten aber des Öfteren an Gästekeeper Alexander Schmidt . Joshofen-Bergheim agierte mit schnellem Umschaltspiel und hatte nach 14. Minuten dann Erfolg. Torjäger Fabian Fetsch schob das Spielgerät unerreichbar für Bastian Pauer ins untere linke Toreck. Dasing zeigte sich nicht geschockt und hatte noch vor dem Seitenwechsel durch Baumgärtner , Petrus und Kreutmayr dicke Chancen. Dann aber unterlief dem ansonsten starken Patrick Molnar ein Foulspiel an Fabian Fetsch im Strafraum (38.). Robert Zisler hatte die Chance, vom Punkt nachzulegen. Aber Torhüter Bastian Pauer reagierte stark und hielt den Strafstoß.

Nach dem Wechsel häuften sich die Möglichkeiten beim TSV noch mehr. Zunächst hatte Baumgärtner mit einem Lattenkracher Pech und Nico Necker scheiterte erneut an Keeper Schmidt. Mit einem weiteren Freistoß hatte dann Marc Baumgärtner mehr Erfolg. Der Flachschuss zappelte zum längst fälligen 1:1-Ausgleich im Gästetor. Johannes Rummel, Marc Baumgärtner und Markus Kreutmayr vergaben in der Folge noch weitere Chancen. (r.r.)

