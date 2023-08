Fußball-Landesliga Südwest

17:15 Uhr

Die Qual der Wahl im Sturm beim FC Ehekirchen

Erzielte bisher zwei Saisontore: Michael Belousow (links) gastiert mit dem FC Ehekirchen in der Landesliga Südwest am Donnerstagabend beim FV Illertissen II. Foto: Daniel Worsch

Plus Beim FC Ehekirchen überzeugt nicht nur die Defensive, auch alle vier Angreifer zeigen sich treffsicher. Trainer Simon Schröttle spricht vor der Partie beim FV Illertissen II über die Stärken der Offensivspieler.

Von Benjamin Sigmund

Die Stimmung beim FC Ehekirchen könnte derzeit kaum besser sein. Herrschte vor Saisonbeginn wegen des großen Aderlasses im Sommer noch Ungewissheit, hat die Mannschaft bewiesen, dass sie in der Landesliga Südwest weiterhin eine gute Rolle spielen kann.

Zehn Punkte wurden an den ersten vier Spieltagen geholt, das Torverhältnis von 11:2 lässt ebenfalls aufhorchen. „Damit hätte keine gerechnet“, sagt Spielertrainer Simon Schröttle. „Wir sind sowohl mit dem Spiel nach vorne als auch mit der Defensive sehr zufrieden und sind verdient auf dem ersten Platz.“ Zumindest war das bis Dienstagabend der Fall, als Eintracht Karlsfeld mit einem 5:2-Erfolg gegen die SpVgg Unterhaching II vorbeizog. Der FCE kann sich die Spitzenposition aber am Donnerstagabend (19 Uhr) wieder zurückholen, wenn er beim Tabellenschlusslicht FV Illertissen II, das nur einen Punkt auf dem Konto hat, gastiert. Dort will Ehekirchen an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen, jüngst gelang ein 4:0-Sieg gegen den TSV Gilching. Nachdem es bis zur 70. Minute noch torlos gestanden hatte, erzielten die beiden Einwechselspieler Maximilian Schmidt und Markus Kugler jeweils einen Doppelpack und sorgten für den am Ende deutlichen Erfolg. „Für uns war es wichtig zu sehen, dass wir weiterhin Tore schießen können“, sagt Schröttle. „Das war personalbedingt und auf dem Papier die größte Baustelle, die wir hatten.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen