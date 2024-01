Mitgliederzuwachs beim Schützengau Pöttmes-Neuburg

Der Gau Pöttmes-Neuburg blickt bei seiner Jahresversammlung auf das abgelaufene Jahr zurück und schaut in die Zukunft. Die Gauschützenmeister berichten von zahlreichen Erfolgen und führen Ehrungen durch.

Das Schützenmeisteramt des Gaus Pöttmes-Neuburg hat seine Vereine zur 72. ordentlichen Jahresversammlung nach Bayerdilling geladen und fast alle sind der Einladung gefolgt, um das Sportjahr 2023 abzuschließen.

Da die Räumlichkeiten im Vereinslokal, dem Ochsenwirt in Pöttmes, immer noch nicht zur Verfügung stehen, wurde die Versammlung dieses Jahr in Bayerdilling abgehalten. Als Ehrengäste dabei waren Gauschützenmeister Markus Mayr, die stellvertretende Landrätin des Kreises Donau-Ries, Ursula Kneißl-Eder, die stellvertretende Landrätin von Neuburg-Schrobenhausen, Sabine Schneider, der Rainer Bürgermeister Karl Rehm, der stellvertretende Bezirksschützenmeister Stefan Fersch und als besonderer Ehrengast Landesschützenmeister Christian Kühn. Ein besonderer Gruß ging auch an die anwesenden Ehrenmitglieder und Gaukönige und Gauköniginnen.

Grußworte der Ehrengäste

Bei den Grußworten der Ehrengäste hoben alle Redner hervor, dass das Schützenwesen im Gau Pöttmes-Neuburg intakt sei und einen großen Beitrag zum Thema Brauchtum, Tradition und Geselligkeit leiste. Landesschützenmeister Christian Kühn ging in seinem längeren Grußwort auf verschiedene Punkte ein. Unter anderem auf das Dauerthema Waffenrecht und das geforderte EU-Verbot für Bleimunition im Jagd- und Schützenwesen. Hier konnte er den Anwesenden versichern, dass der BSSB mit der bayerischen Politik auf einem guten Weg sei und stellte in Kürze eine Ausnahmeregelung für Bayern in Aussicht. „Denn wir wollen nicht, dass unsere Sportler im internationalen Wettbewerb nicht mehr konkurrenzfähig sind und abgehängt werden.“

In seinen Ausführungen bekräftigte er wiederholt, dass der bayerische Landesverband hinter seinen Mitgliedern und Vereinen sowie Schützengauen stehe. Dazu gehören auch die Themen Oktoberfest-Landesschießen, welches mittlerweile mit dem Oktoberfest-Armbrust-Landesschießen zum anerkannten immateriellen Kulturerbe Bayerns von der UNESCO zählt. Auch die Bereiche Sportstättenförderung, Erhöhung der Pendlerpauschale für das Ehrenamt, Fortbildung und Digitalisierung sind wichtige Bausteine, bei denen der BSSB seine Vereine unterstützt. Doch sei es in Kürze unumgänglich, die seit 2016 gleich gebliebenen Mitgliedsbeiträge zu erhöhen.





Erster Platz bei der „Oberbayrischen“: (von links) Markus Mayr, Simon Hertl (Gemütlichkeit Bayerdilling) und Zweite Gaujugendleiterin Laura Braun. Fotos: Thomas Bauch Foto: Thomas Bauch

Die beiden Gauschützenmeister Markus Mayr und Peter Kiowski verkündeten den positiven Mitgliederbestand. Denn 2023 konnten 465 Neuzugänge, darunter 178 Kinder und Jugendliche, verzeichnet werden. Auch die vielen Termine und sportlichen Erfolge wurden von Markus Mayr kurz skizziert. Erfreulich sei auch der Zuwachs bei den Ehrungen. Insgesamt wurden im Jahr 2023 579 Schützinnen und Schützen in 39 Vereinen ausgezeichnet.

Sportleiter Wolfgang Lang ging in seinem Bericht auf die sportliche Seite ein und vermeldete, dass es bei den Gaumeisterschaften insgesamt 759 Starts und 143 Mannschaften aus 38 Vereinen in 36 Disziplinen gegeben hat. 238 Schützinnen und Schützen waren bei der oberbayrischen Meisterschaft und 121 Teilnehmer auf der bayerischen Meisterschaft. 27 aktive Schützen schafften es zur deutschen Meisterschaft. Dabei erwähnte er die sehr guten Platzierungen der Teilnehmer aus dem Gau Pöttmes-Neuburg bei den weiterführenden Meisterschaften.

Ehrungen beim Schützengau

Auch die Gewinner des Landratspokal 2023 und der Ehrengaben des Gauehrenabends 2023 wurden noch einmal den Anwesenden namentlich vorgestellt.

Helga Birkner sprach in ihrem Kassenbericht von einer guten Bilanz und vermeldete ein leichtes Minus des Vereinsvermögens.

Im Anschluss wurden Ehrungen der Schützinnen und Schützen durchgeführt, die am Gauehrenabend verhindert waren. Für den ersten Platz bei der oberbayrischen Meisterschaft in der Disziplin Lichtgewehr bekam Simon Hertl (Gemütlichkeit Bayerdilling) von der stellvertretenden Gaujugendleiterin Laura Braun den Pokal überreicht.

Die weiteren Ehrungen übernahmen die Gauschützenmeister mit dem Landesschützenmeister. Hier wurde die Silberne Gams an Stefan Golling (Edelweiß Haselbach) und Stefan Heckl (Hubertus Joshofen) verliehen. In Anerkennung BSSB bekam Martin Huber (1906 Rohrenfels) überreicht. Die kleine Ehrennadel BSSB bekam Johann Wiest (Bavaria Dezenacker-Längloh) ans Revers gesteckt. Das silberne Ehrenzeichen Schützenmeister für zehnjährige Tätigkeit als Erster Schützenmeister wurde an Andreas Hackenberg (Juraschützen Hütting), Magdalena Pfister (Weinbergschützen Mauern) und an Richard Rückert (Einigkeit Heinrichsheim) verliehen. Die höchste Auszeichnung an diesem Abend für 20 Jahre Tätigkeit als Erster Schützenmeister ging an Josef Spreng (Edelweiß Haselbach), und er bekam das Goldene Ehrenzeichen Schützenmeister überreicht.





Übergabe der Gaustandarte: (von links) Andreas Hackenberg, Florian Lix, Andreas Funk, Fabian Hübner (alle Juraschützen Hütting), Magdalena Nowak, Tobias Ächter, Thomas Kleber (Abendstern Ludwigsmoos), Johanna Nowak und Gauschützenmeister Markus Mayr. Foto: Thomas Bauch





Zum Schluss wurde die Gaustandarte turnusgemäß von Abendstern 04 Ludwigsmoos an die Juraschützen Hütting weitergegeben. Der erste Einsatz für die neuen Standartenträger aus Hütting wird der Gauschützenball am 27. Januar mit der Proklamation der neuen Gauschützenkönige 2023 im Kolpingsaal sein.