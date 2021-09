Donau-Ries

10:59 Uhr

Wo die Wähler der AfD im Donau-Ries sitzen

Plus Erneut gibt es viel Zuspruch der Rechten aus der Donauwörther Parkstadt. Welches Fazit Ulrich Singer zieht.

Von Barbara Wild

Die erste Stunde des Wahlabends hatte für die Mitglieder der AfD in Nordschwaben viel Gutes. Denn während die ersten Ergebnisse aus dem Landkreis Dillingen auf der Seite des Kreiswahlleiters erschienen, stieg auch der Balken der AfD in die Höhe. Platz zwei nach der CSU – danach sah es anfangs aus, bis die Zahlen aus weiteren Gemeinden die Alternative für deutschland auf Platz 3 bei den Direktkandidaten verwies. Am Ende waren es für Edeltraud Schwarz 10,1 Prozent. 2,7 Prozent weniger als 2017, der Direktkandidat damals holte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen