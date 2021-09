Fazit: Ein guter Wahlabend für das Ries

Plus Weder der CSU- noch der SPD-Direktkandidat schneiden im Wahlkreis 254 herausragend gut ab. Dass es für beide nach Berlin geht, spricht aber fürs Ries, sagt Chefredakteurin Martina Bachmann.

Eine große Überraschung ist das nicht: Ulrich Lange von der CSU hat zum vierten Mal das Direktmandat für den Landkreis Donau-Ries geholt. Doch Nordschwaben ist nur auf den ersten Blick schwarz. Denn Lange hat ein deutlich schlechteres Wahlergebnis eingefahren, als noch 2017 – und schon damals bekam er weniger Stimmen als zuvor.