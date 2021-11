Sägewerk in Ziswingen brennt, starke Rauchentwicklung

Ein Sägewerk im Mönchsdegginger Ortsteil Ziswingen brennt, wie die Polizei mitteilt. Eine Person wird wegen einer leichten Rauchgasentwicklung behandelt.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord teilt mit, dass es in einem Sägewerk im Mönchsdegginger Ortsteil Ziswingen brennt. Die Einsatzkräfte befänden sich in der Anfahrt, heißt es. Wie der Nördlinger Polizeichef Walter Beck unserer Redaktion mitteilt, gibt es eine sehr starke Rauchentwicklung. Die Löscharbeiten werden sich wohl den Vormittag hinziehen.

Eine Holzlagerhalle hat Feuer gefangen, so Beck. Der Rauch wehe derzeit in Richtung eines Feldes, eine Gefahr für die Bevölkerung im Ort bestehe derzeit nicht. Eine Person werde wegen leichten Rauchgasentwicklung behandelt. Weitere Infos in Kürze. (jltr)