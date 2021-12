So lief die Bundestagswahljahr aus Rieser Sicht

Plus Auch wenn der Bundestagswahlkampf 2021 im Landkreis Donau-Ries auf Sparflamme lief, aus Rieser Sicht hat sich einiges getan.

Auch im Ries ist der Ausgang der Bundestagswahl im September mit viel Spannung erwartet worden. Der Wahlkampf lief wegen der Corona-Pandemie zwar weitgehend auf Sparflamme. Doch das änderte nichts am Interesse daran, wie die Kandidaten aus dem Wahlkreis Donau-Ries/ Dillingen abschneiden werden, zumal mit Christoph Schmid von der SPD und Maximilian Funke-Kaiser von der FDP neben dem "alten Hasen", Ulrich Lange von der CSU, zwei Neulinge angetreten sind.