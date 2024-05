Trockenheit und Borkenkäfer: So geht es den Wäldern im Donau-Ries-Kreis

Plus Der aktuelle Waldzustandsbericht zeigt gravierende Zahlen, Laien fällt das auf den ersten Blick manchmal nicht auf. Wie man sich in der Region vorbereitet.

Als Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir kürzlich den „Waldzustandsbericht“ für 2023 vorgelegt hat, nannte er teils besorgniserregende Zahlen: So hätten nur noch 20 Prozent der Bäume gesunde Kronen. Heißt: Von fünf sind bereits vier geschädigt. Der Klimawandel und die zuletzt trockenen Jahre nannte der Minister als Hauptgründe. Für die Wälder bedeutet dies: Stress. Sie sind dadurch auch anfällig für Schädlinge, wie den Borkenkäfer, geworden. Wie lautet die Diagnose für den Landkreis Donau-Ries? Wie geht es dem Nördlinger Stiftungswald? Wie überstehen die Wälder um Donauwörth und Harburg die ganzen Widrigkeiten?

Der Stiftungswald sei in den zurückliegenden Trockenjahren „mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt die Leiterin der Forst-Außenstelle Bopfingen des Ostalbkreises, Christina Baumhauer. Sie ist zusammen mit den Revierförstern Horst Ferner und Sven Schmidt für die rund 1400 Hektar große Waldfläche rund um Nördlingen verantwortlich, wo die Baumarten Buche (41 Prozent) und Fichte (22 Prozent) am häufigsten vorkommen.