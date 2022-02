Mönchsdeggingen

vor 27 Min.

Unfall in Niederaltheim: So schnell kommt die organisierte Erste Hilfe

Plus Ein Spaziergänger verunglückte bei Niederaltheim in einem Waldstück. Neben der Feuerwehr waren First Responder vor Ort. Über eine wichtige Aufgabe in der Rettungskette.

Von Matthias Link

Der Alarm ging am Samstag gegen 15.30 Uhr ein, erinnert sich Rolf Bergdolt, der Vorsitzender des DLRG-Ortsverbands Mönchsdeggingen und selbst Rettungssanitäter ist. Ein Spaziergänger war in einem unzugänglichen Waldgebiet bei Niederaltheim, fernab der befahrbaren Waldwege, verunglückt. Die Rettungsleitstelle alarmierte auch die „First Responder“ der DLRG Mönchsdeggingen, die einzige organisierte Ersthelfer-Einheit dieser Art im Landkreis. Die Aufgabe der „First Responder“ ist Erste Hilfe zu leisten, bis der Notarzt eintrifft.

