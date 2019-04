23.04.2019

Die TSV-Zweite holt sechs Punkte, Holzkirchen keinen

Nach dem Osterwochenende ist Nördlingen aus dem Abstiegskampf so gut wie raus

TSV Nördlingen II – VfL Ecknach 1:0 (0:0). – Nach diesem Sieg können die Rieser nicht mehr auf einen Direktabstiegsplatz abrutschen. Bereits nach acht Minuten flog ein Freistoß von Moritz Taglieber (Leon Dammer war gefoult worden) an die Latte. Auf der Gegenseite kam Michael Eibel nach einem Freistoßzuspiel frei zum Abschluss, aber Torwart Andre Behrens parierte (15.). Eibel hatte auch eine Minute vor dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Sebastian Deak (Rain) eine gute Konterchance, doch bedrängt von Mario Bortolazzi verfehlte er das Tor. Viele Fouls, aber (zu) wenige gelbe Karten war das Motto der ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte. Julian Wüstner schied nach 57 Minuten verletzt aus. Erst in der 69. Minute der erste Torschuss, doch Taglieber scheiterte ebenso an Torwart Hannes Helfer wie eine Minute später der eingewechselte Tim Meyer. Als dann der Ball doch im Tor lag (Stefan Klaß hatte getroffen) sah der Referée ein vorheriges Foul (76.). Von den Gästen ging im zweiten Durchgang keinerlei Gefahr aus. Die Rieser waren dem Siegtor schon nahe, als Bortolazzi nach einer Ecke von Taglieber am Torwart scheiterte (82.) und fünf Minuten später besorgte dieses Duo das verdiente 1:0, wobei Bortolazzi aus sieben Metern traf. (jais)

TSV Nördlingen II Behrens; Klaß, Hintermeier, Bortolazzi, Böhm, Wüstner (57. Tim Meyer), Dammer, Taglieber, Knöpfle (46. Mozol), Morasch, Kienle (84. Sascha Hof).

SC Altenmünster – SV Holzkirchen 2:1 (0:1). – Die Gäste führten bis zur 83. Minute mit 1:0 und standen letztlich doch mit leeren Händen da. Mitte der zweiten Halbzeit wechselte SVH-Trainer Sener Sahin mit Massimiliano Porcari und Joshua Zwickel gleich zwei Offensivkräfte aus, wollte für die Zusamtaler die Räume im Spielaufbau und im Angriff noch enger machen. Die Rechnung schien aufzugehen, bis Altenmünsters Fahad Barakzaie ansatzlos mit dem linken Fuß den Ball aus 25 Metern ins lange Eck zirkelte (83.). Mit dem 1:1 waren die Gastgeber aber nicht zufrieden. Nach einem perfekten Zuspiel von Mohamoud Mahmoud umkurvte der in der 62. Minute eingewechselte Patrick Pecher SVH-Keeper Schröppel und schob den Ball aus spitzem Winkel zum 2:1-Siegtreffer ins Netz (86.).

In der Anfangsphase tauchte Dominik Osterhoff zweimal ganz allein vor dem gegnerischen Kasten auf und der heimische Anhang hatte jeweils schon den Torschrei auf den Lippen. Beim ersten Versuch hob Altenmünsters Angreifer den Ball über die Querstange (2.), bei seiner zweiten Eins-gegen-Eins-Situation gegen SVH-Keeper Schröppel vertändelte er den Ball (7.). Als drei Minuten später auf der Gegenseite Sergej Scheifel im Strafraum im Laufduell Porcari ins Stolpern brachte, entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß. Danny Draxler verwandelte zum 0:1. Altenmünster brauchte lange, um sich von diesem Schock zu erholen. Das Spiel verlief auf einem überschaubaren Niveau, einzig ein Schuss von Aldin Kahrimanovic an den Pfosten sorgte für Stimmung (44.).In der zweiten Halbzeit passierte lange Zeit wenig, ehe sich in der Schlussphase die Ereignisse überschlugen. (her)

SV Holzkirchen Schröppel, Tobias Rau (77. Demel), Neuwirt, Thomas Rau, Draxler, Micha Köhnlein, Havur, Armin Rau, Schneider, Zwickel (62. Beck), Porcari (68. Strauß)

TSV Nördlingen II – TSG Thannhausen 6:0 (2:0). – Der TSV gewann das Nachholspiel sehr deutlich, wobei die Gäste mit nur zehn Spielern angereist waren. Bis zur 22. Minute verhinderten sie einen Rückstand, dann ging Daniel Kienle nach Zuspiel von Moritz Taglieber allein auf Torwart Andre Tietze zu und erzielte sein zehntes Saisontor. In der 35. Minute das 2:0 durch 20-Meter-Flachschuss von Genrich Morasch. Weitere Chancen zu einem höheren Halbzeitstand hatten Taglieber und Matus Mozol. Kaum war U19-Spieler Maximilian Wieser auf dem Feld, scheiterte er nach Zuspiel von Mario Bortolazzi am Torhüter. Dieser musste dann in der 62. Minute bei einem Freistoß von Sascha Hof zum dritten Mal hinter sich greifen. Das 4:0 durch Kienle war ein Abstaubertor, als nach einem Freistoß von Bortolazzi die Kugel ins Feld zurückprallte (74.). Nur zwei Minuten später das 5:0 erneut durch Kienle nach glänzendem Zuspiel von Wieser. Den Schlusspunkt eines einseitigen Spiels setzte Morasch mit einem Schuss ins lange Eck (90.). (jais)

TSV Nördlingen II Dorschky; Böhm, Bortolazzi, Klaß, Hintermeier, Hof (ab 69. Pesut), Kienle, Mozol (ab 46. Tim Meyer), Morasch, Uhlmann (ab 58. Wieser), Taglieber

SV Holzkirchen – TSV Hollenbach 0:2 (0:2). – Bei der Heimniederlage bereiteten erste Abschlüsse dem Gästetorwart keine Probleme. Nach einem Gelb-Foul von Witzenberger musste Draxler bald raus, danach bekam Hollenbach ein Übergewicht. Zwei Gäste-Freistöße klärte Schröppel, während es für seine Mitspieler kaum ein Durchkommen gab. Bei der Gästeführung ließ Witzenberger dem Heimkeeper dann aber keine Chance. Porcari verzog danach übers Gästetor, während Mayr kurz vor der Pause nach Pass aus der Schnittstelle Schröppel zum 0:2 überlief.

Auch nach dem Wechsel erarbeitete sich Porcari die erste SVH-Chance, doch Tinni klärte. Nachdem Hollenbach weiter schnell und aggressiv spielte, traf Mayr nur den Innenpfosten und der gleiche Spieler vergab ein weiteres Gästetor. Erst nach einer Stunde war Holzkirchen spielbestimmend, doch Hollenbach ließ kaum Torchancen zu. Wieder Porcari wurde schön von Rau im Strafraum freigespielt, aber vom gut verteidigenden Knauer geblockt. Fast noch ein weiteres Hollenbacher Tor nach Konter, doch Meyer schob den Ball nach Golling-Vorlage knapp am Pfosten vorbei. Letztlich blieb es beim verdienten Hollenbacher Erfolg. (gr/ben)

SV Holzkirchen Schröppel, Tobias Rau, Thomas Rau, Draxler (18. S. Hopfenmüller), Micha Köhnlein, Havur, Armin Rau, Schneider (80. R. Hopfenmüller), Zwickel (69. Demel), Beck, Porcari

