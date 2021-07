Rieser Kreisligisten sind bereit für den Saisonstart

Plus Bis auf den TSV Wemding landen alle höherklassigen Teams der Region Testspielsiege. Neun Tore in Holzkirchen, Beck-Festival beim TSV Mönchsdeggingen

Ausnahmslos Siege feierten die Rieser Kreisligisten in ihren Vorbereitungsspielen gegen teils niederklassige Gegner. Nur der TSV Wemding kam beim höherklassigen TSV Nördlingen U23 unter die Räder.