vor 53 Min.

Marktoffingerinnen gewinnen gegen Tabellenführer Lokalsport

Die zweite Mannschaft tut sich zunächst überraschend schwer gegen Penzing. Doch dann gelingt fast alles.

Von Josef Wizinger

Beide Spiele gewonnen, den Tabellenführer Mauerstetten 2 mit 3:1 geschlagen und trotzdem Vierter geblieben: Das zeigt wie eng die Lage an der Tabellenspitze der Landesliga bei den Volleyball Damen ist. Ingolstadt, Planegg-Krailling 2, Mauerstetten 2 und Marktoffingen 2 trennt nur ein Punkt. Überraschend schwer taten sich die FSV-Damen gegen den FC Penzing, der sich erst im Tie-break geschlagen gab.

Obwohl man sich viel vorgenommen hatte, begann das Spiel gegen Penzing mit einem klassischen Fehlstart von 1:9. Obwohl der FSV in der Folge besser ins Spiel kam und beim 20:20 erstmals den Ausgleich schaffte, fand das Team nie zur gewohnten Sicherheit. Folgerichtig ging der erste Satz dann etwas unnötig an die Gäste aus dem Raum Landsberg. Wesentlich besser lief es im zweiten Satz, auch weil Andi Liebhäuser im letzten Drittel endlich mal eine Aufschlagserie von sechs Punkten bis zum 22:13 hinlegte.

Wer glaubte, dass nach diesem mit 25:16 sicher gewonnenen Satz Sicherheit ins FSV-Spiel einziehen würde, sah sich getäuscht. Viele Fehler im Aufschlag und in der Feldabwehr und ein harmloser Angriff gestatteten dem Außenseiter die erneute Führung mit 25:21. Mit Carina Willig kam neuer Schwung ins Team. Sie schlug gut auf und versenkte einige kurze Bälle über die Mitte. Die dadurch gewonnene Freiheit über außen nutzte über die letzten zwei Sätze vor allem Milena Bergdoldt, die nun reihenweise punktete. Mit 25:19 gelang der erneute Ausgleich. Der Tie-break stand ganz im Zeichen von Jassmin Beyerle, die von 5:3 bis 15:3 alle ihre Aufschläge durchbrachte.

Nach den nicht so überzeugenden Leistungen im ersten Duell ging man gegen den Tabellenführer Mauerstetten 2 nur als Außenseiter ins Spiel. Diese Rolle schmeckte den FSV-Damen, die nun ganz anders auftraten: Kaum zu bezwingen in der Abwehr um die ganz starke Libera Anna Stelzle und ein variables Angriffsspiel waren nun die Prädikate. Auf ein stark herausgespieltes 25:20 ließ der Tabellenführer ein ebenso überzeugendes 25:16 folgen. Vom lautstarken Publikum angefeuert spielten sich die FSV-Damen jetzt in einen Rausch. Alles gelang. Eine Augenweide waren die Aufsteigerangriffe zwischen Zuspielerin Marie Deißler und Verena Deffner. Zwei Aufschlagserien von Antonia Leberle (8) und Marie Deißler (11) taten ihr übriges. Mauerstetten wurde mit 25:10 zerlegt. Sie fingen sich wieder, sodass die Zuschauer noch einen spannenden vierten Satz sahen. Mauerstetten führte mit 12:11 das letzte Mal, dann zog der FSV-Express unaufhaltsam bis zum 25:28-Satzgewinn sein Spiel durch. Sechs Siege, zwei Niederlagen – es war eine klasse Vorrunde.

FSV: Marie Deißler, Marlene Klaus, Verena Deffner, Jasmin Beyerle, Carina Willig, Cindy Helmschrot, Milena Bergdolt, Antonia Leberle, Sandra Hirsch, Andrea Liebhäuser, Anna-Maria Stelzle

Themen Folgen