Bezirksliga: Maihingen und Nördlingen II trauen sich etwas zu

Plus Die beiden Rieser Bezirksligisten stehen vor Auswärtseinsätzen in Stätzling und Wertingen. Trotz ihrer Außenseiterrolle spekulieren die Trainer auf Punkte.

Am 20. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord haben die beiden Ries-Vertreter Auswärtsaufgaben vor sich: Der TSV Nördlingen II spielt bereits am Samstag um 15 Uhr beim FC Stätzling und am Sonntag wird um 15 Uhr das Spiel des FC Maihingen beim TSV Wertingen angepfiffen. Der FCS liegt aktuell auf Rang sieben der Tabelle, der TSV Wertingen liegt auf Rang vier. Entsprechend schwer sind die Aufgaben für die Rieser Teams, die auf den beiden letzten Plätzen der Liga rangieren. Die Trainer trauen ihren Teams am Wochenende trotzdem etwas zu.

Nach einer bisher durchwachsenen Runde will der FC Stätzling mit dem neuen Trainer Emanuel Baum (50) zurück in die Erfolgsspur. Dies ist am vergangenen Spieltag mit einem 3:0-Sieg in Affing eindrucksvoll geglückt. Gästetrainer Emanuel Baum meinte nach dem dritten Auswärtssieg: "Die Abwehr war überragend, hat nichts zugelassen. Zum Schluss haben ein bisschen die Körner gefehlt." Die erfolgreichsten Torschützen sind Paul Iffarth mit sechs Toren und Nico Gastl mit fünf Treffern.

Bezirksliga Schwaben Nord: Nördlingen II hofft auf Fehler von Stätzling

Das Hinspiel verlor der TSV Nördlingen II mit 1:2. Nördlingens Trainer Andreas Schröter sagt über den Gegner: " Stätzling hat eine gute Mannschaft und startete richtig stark gegen Affing und in Summe erwartete ich das Team auch ziemlich weit oben, sie hatten aber auch durchaus immer wieder 'launische' Ergebnisse im bisherigen Saisonverlauf."

Die finale Kaderzusammenstellung der Nördlinger fand erst am Freitagabend statt. "Ich denke, dass Jan Mielich wieder nach überstandener Krankheit dazustoßen könnte, doch hinter Luis Schüler und Torwart Alverik Montag stehen krankheitsbedingt große Fragezeichen. Auch Badjie plagt eine Muskelverletzung. Luka Pesut hilft uns stetig bei seinen starken U23-Einsätzen. Ich rechne auch am Samstag in Stätzling mit ihm", erklärt Schröter abschließend.

FC Maihingen traut sich gegen Wertingen wieder etwas zu

In der Vorrunde feierte der FC Maihingen einen 1:0-Sieg über den TSV Wertingen; es war einer von bisher insgesamt zwei Heimdreiern der Rieser. Nach der 0:9-Auftaktniederlage in den Testspielen bei den A-Junioren des TSV 1860 München gab es in der Folge für den TSV Wertingen gegen den TSV Pöttmes (2:0), Cosmos Aystetten (3:1), SSV Glött (5:1) und Egg an der Günz (4:2) nur Siege. Im ersten Punktspiel trennte man sich vom Tabellenführer FC Günzburg 1:1. Mit der drittbesten Abwehr brauchen sich die Zusamtaler vor keinem Gegner in der Liga fürchten.

Hans-Joachim Golder, der Trainer des FC Maihingen, hat ebenfalls keine Furcht vor dem TSV Wertingen: "Wir wollen nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge auch beim Tabellenvierten punkten." Er blickt zurück auf das 2:2 gegen den TSV Aindling: "Die Gäste waren sich nach ihrer 2:0-Führung zu sicher und meinten, der Drops sei gelutscht. Dass wir uns noch so dagegenstemmen, damit haben sie nicht gerechnet." Der FCM-Coach hat ein Extralob für den eingewechselten Daniel Zekl, der den Freistoß zum 1:2 rausholte. Auch Louis Taglieber und Alexander Göck zeigten eine starke Defensivleistung, so Golder.

Kader des TSV Wertingen ist vor Maihingen-Spiel ausgedünnt

Beim Gegner Wertingen macht man sich Sorgen um Innenverteidiger Keman McIntosh. In der letzten Aktion gegen Egg verletzte sich der 26-Jährige am Knie. Auf McIntosh sowie den Ex-Nördlinger Max Knöpfle (gesperrt), Marco Langenmair (verletzt), Florian Eising (Ausland) und Samir Hassan (Urlaub) muss Trainer Daniel Schneider gegen Maihingen verzichten. Aktuell bester Torschütze der Wertinger ist Stefan Fackler mit fünf Treffern.