Fußball

vor 38 Min.

Die Rote Laterne hängt jetzt beim SV Holzkirchen

Plus Fußball-Bezirksliga: Mit dem 0:2 rutschen die Rieser auf den letzten Platz. Wörnitzstein-Berg und Rain II fahren umjubelte Siege gegen favorisierte Gegner ein.

Die Chance auf einen Holzkirchner Verbleib in der Fußball-Bezirksliga wird immer kleiner: Nach der 0:2-Heimniederlage gegen den VfR Neuburg finden sich die Rieser auf dem letzten Platz wieder, weil das bisherige Schlusslicht SSV Glött gegen Hollenbach gewinnt. Auch der direkte Konkurrent aus dem eigenen Landkreis, der TSV Rain II, feiert einen glänzenden 3:0-Sieg. Ganz anders dagegen die Situation beim SV Wörnitzstein-Berg, der vor grandioser Kulisse mit 350 Zuschauerinnen und Zuschauern den Spitzenreiter TSV Wertingen mit 2:0 bezwingt.

SV Wörnitzstein-Berg – TSV Wertingen 2:0 (2:0). Zum Spitzenspiel empfing der SV Wörnitzstein-Berg den Tabellenführer aus Wertingen. Die Zuschauer mussten schnell sein, denn bereits nach 40 Sekunden gingen die Wörnitzsteiner in Führung. Nach einem Durcheinander in der Wertinger Abwehr war es Maximilian Bschor, der den Ball über den herauseilenden Sandro Scherl hob. In der Folgezeit hatte Wertingen kleinere Torannäherungen, ohne aber die letzte Torgefahr auszustrahlen. Nach knapp 20 Minuten hätte Bschor auf 2:0 erhöhen müssen, nach einem schönen Steckball von Julian Schmidbaur schloss er aber zu überhastet ab. Nach einer halben Stunde dann das 2:0: Eine Flanke von außen brachte Bschor aufs Tor, doch der Ball wurde geklärt. Den Nachschuss nahm Michael Knötzinger mit vollem Risiko und wurde mit einem Traumtor belohnt. Sein Abschluss aus knapp 20 Metern flog unhaltbar ins Kreuzeck. Danach ging es ohne weitere Höhepunkte in die Halbzeitpause.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen