Die SG Birkhausen/Munzingen greift nach Platz zwei

Plus Fußball-A-Klasse: Nur noch ein Punkt trennt den Dritten vom Relegationsrang, weil der SV Wechingen patzt. Meister Ederheim kommt nur zu einem 0:0.

Der SV Wörnitzstein/Berg II hat dem Meister der A-Klasse Nord aus Ederheim vor dessen Anhang ein 0:0 abgetrotzt. Federn lassen musste der Tabellenzweite SV Wechingen, der in einer mit Zeitstrafen und Roten Karten gespickten Partie in Wallerstein mit 1:2 unterlag. Seine Sieglos-Serie beendete der SV Otting mit seinem 3:0-Sieg bei Großsorheim/Hoppingen.

TKSV Donauwörth – Eintracht T.R.B. 0:1 (0.1). Mit Glück rettete die Eintracht das 1:0 aus der ersten Halbzeit. David Reile hatte die Gäste mit 1:0 in Front gebracht (20.). Die Hausherren verteidigten ihr Tor mit großem Kampfgeist. Normalerweise hätte T.R.B. aufgrund seiner Chancen höher gewinnen müssen. Zuschauer: 50. (tr)