Fielen bei Reimlingen II gegen Holzkirchen II fünf Tore in zwei Minuten?

Plus Einen guten Tag erwischt hat die Reimlinger Reserve beim 12:1 gegen Holzkirchen II. Auch Hohenaltheim kantert. Utzwingen führt die Weiße-Weste-Tabelle an.

Von Maximilian Bosch

Auch in den Kreisklassen und A-Klassen des Fußball-Kreises Donau rollt seit dem Wochenende wieder der Ball – und das mit teils kuriosen Ergebnissen. So hat die Reserve des FSV Reimlingen in der B-Klasse Nord gegen den SV Holzkirchen II mit 12:1 gewonnen, laut Spielbericht sollen fünf Tore in nur zwei Minuten gefallen sein. Auf Nachfrage stellt sich heraus, dass es dann doch nicht ganz so wild zuging im Waldstadion. Torreich fiel auch der Sieg des Aufsteigers SG Hohenaltheim/ Amerdingen beim TKSV Donauwörth aus: 10:2 gewann die SG. Wer sich dabei fünffach in die Torschützenliste eintrug, wird Kenner nicht verwundern. Beim neuen Wettbewerb "Die Weiße Weste" von Rieser Nachrichten und Donauwörther Zeitung kann derweil ein Verein aus der B-Klasse als Erster die Tabellenführung ergattern.

Die Partie FSV Reimlingen II gegen SV Holzkirchen II war ein Schützenfest, bei dem auch Schiedsrichter Mario Brettschneider verständlicherweise den Überblick verloren haben muss. Denn laut Spielbericht sind in der 38. und 39. Minute fünf Tore gefallen, vier davon für den FSV. Tatsächlich hat der Torreigen schon nach circa fünf Minuten begonnen, weiß Andreas Diethei zu berichten, Torschütze zum 2:0. Einen gut aufgelegten Stürmer habe man mit Daniel Karl Böhm gehabt, der gleich fünf Tore beisteuerte. Dass es zum Holzkirchener Ehrentreffer kam, sei einer Unachtsamkeit in der Verteidigung geschuldet gewesen, so Diethei. In der Flex-Liga B-Klasse Nord wurde neun gegen neun gespielt, nachdem die Gäste aus Holzkirchen nur einen Auswechselspieler für die zweite Mannschaft mitbringen konnten. Böhm kam übrigens auch beim folgenden Kreisliga-Spiel zwischen den ersten Mannschaften aus Reimlingen und Maihingen zum Einsatz, konnte dort aber keine Treffer beisteuern. Die hochklassige Begegnung gewannen die Gäste mit 2:0.

