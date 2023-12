Fußball

vor 17 Min.

In Nördlingen lebt der Hallenfußball mit Bande

Plus Der TSV gewinnt sein eigenes Weihnachtsturnier am Ende überlegen, trotz Schwierigkeiten in der Gruppe. Kreisklassist Mauren erweist sich als überraschend stark.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Das Hallenfußballturnier (mit Rundumbande) des TSV Nördlingen am zweiten Weihnachtsfeiertag hat Tradition und hat auch diesmal für eine gut gefüllte Hermann-Keßler-Halle gesorgt. Sieger wurde der TSV Nördlingen mit einer gemischten Mannschaft aus drei Bayernligaakteuren und Kreisligaspielern sowie A-Juniorentorwart Robin Oettle. Das Endspiel gegen den FSV Reimlingen gewannen die TSVler mit 6:0.

Auch die ersten beiden Gruppenspiele der von Karl-Heinz Schüler und Mark Merz gecoachten TSV-Mannschaften brachten deutliche Siege gegen den Sportclub D.L.P. (5:2) und den TV Bopfingen (4:1). Dann jedoch geriet nach der 1:2-Niederlage gegen den TSV Wemding die Halbfinalteilnahme in Gefahr. Die Wallfahrtsstädter, die das Turniereröffnungsspiel gegen die SpVgg Ederheim 0:3 verloren hatten, gewannen anschließend ihre weiteren Spiele gegen den TV Bopfingen, gegen den Sportclub D.L.P. (beide 1:0) und gegen den TSV Nördlingen (2:1) und holten sich mit einem ausgeglichenen Torverhältnis den Sieg in Gruppe A. Der zweite Gruppenplatz wurde im letzten Gruppenspiel zwischen dem TSV Nördlingen und der SpVgg Ederheim (beide sechs Punkte) entschieden. Ederheim hatte das um einen Treffer bessere Torverhältnis, wäre somit mit einem Remis für das Halbfinale qualifiziert gewesen. Doch zwölf Sekunden vor der Schlusssirene traf Jens Schüler ins kurze Eck zum 1:0-Sieg des TSV. Ederheim wurde sogar nur Gruppenvierter, weil sie den direkten Vergleich gegen den TV Bopfingen 3:4 verloren hatten. Ohne Punkt blieb der Sportclub D.L.P., der nach zunächst deutlichen Niederlagen (2:5 und 0:4) die weiteren Partien gegen Wemding (0:1) und Bopfingen (2:3) nur noch knapp verlor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen