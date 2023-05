Fußball

Kreisliga: Hainsfarth lässt Oettingens Vize-Traum platzen

Der Abstiegskampf gipfelte in der Begegnung Marktoffingen (in Blau) gegen Möttingen. Am Ende haben sich die Möttinger mit einem deutlichen 4:1 durchgesetzt und die Klasse gehalten.

Plus Nach dem 2:2 im Derby bleibt Oettingen nur der dritte Rang. Reimlingen siegt beim Meister und wird Zweiter. Möttingen schickt Marktoffingen in die Relegation.

Die ausstehenden Entscheidungen in der Fußball-Kreisliga Nord sind am letzten Spieltag gefallen. Während der FSV Reimlingen das Fernduell mit dem TSV Oettingen um die Vizemeisterschaft gewonnen hat, haben im Tabellenkeller die Spieler des TSV Möttingen einen 4:1-Erfolg gegen Marktoffingen gefeiert und somit die Klasse gehalten. Der FSVM muss nun in der Abstiegsrelegation bestehen, während der FSV Reimlingen schon am kommenden Mittwoch um den Aufstieg in die Bezirksliga spielen darf.

Kreisliga Nord: Möttingen siegt im Abstiegsgipfel

FSV Marktoffingen – TSV Möttingen 1:4 (1:2). – Der FSV Marktoffingen nutzte gleich in der zweiten Spielminute seine erste Chance. Nach einem Eckball köpfte Martin Neuner den Ball vors Tor und Daniel Gabler vollendete mit der Hacke (der BFV führt Neuner als Torschützen). In der 28. Minute glichen die Gäste durch Daniel Weinmann zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause hatte der FSV noch Glück, als ein Freistoß aus 25 Metern an die Latte ging. Toni Hagel gelang in der 44. Minute dann aber die verdiente Führung für den TSV Möttingen . In der zweiten Halbzeit erhöhte der TSV auf 1:3. Johannes Rothgang verwandelte einen Freistoß aus 19 Metern direkt. Kurz vor Schluss erhöhte erneut Hagel auf 1:4. Marktoffingen steht nach acht Niederlagen in Folge nun auf dem Relegationsplatz.

Tore: 1:0 Martin Neuner (2.), 1:1 Daniel Weinmann (28.), 1:2 Toni Hagel (44.), 1:3 Johannes Rothgang (54.), 1:4 Toni Hagel (90.); Zuschauer: 100.

