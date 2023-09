Fußball

Mönchsdeggingen hält Anschluss zur Tabellenspitze

Plus Fußball Kreisklasse Nord 1: Mit 4:1 gewinnt der TSV bei Aufsteiger Megesheim. Harburg und Mauren liefern sich Neun-Tore-Derbyspektakel.

Auch nach dem 6. Spieltag der Kreisklasse Nord I führen der TSV Monheim und der SV Mauren nach ihren knappen Auswärtssiegen punktgleich die Tabelle an. Der SVM gewann dabei das Stadt-Derby in Harburg spektakulär mit 5:4. Auch die Verfolger TSV Mönchsdeggingen und SG Flotzheim/ Fünfstetten konnten ihre Spiele gewinnen. Im Tabellenkeller verbuchte der TSV Bissingen den ersten Sieg, während die SG Wolferstadt/ Wemding und Unterringingen nach erneuten Niederlagen auf die ersten Punkte warten müssen.

SG Flotzheim/Fünfstetten – Sportclub D.L.P. 1:0 (0:0). In Summe war es ein verdienter Sieg, da die Heimelf in der zweiten Hälfte entschlossener agierte und sich auch mehr Torchancen erspielte. Die erste Halbzeit verlief sehr zäh, die einzige nennenswerte Möglichkeit war ein Abschluss der Gäste in der 13. Minute, der die Latte streifte. Im zweiten Abschnitt war dann mehr Zunder drin. Zunächst knallte Paul Hauk den Ball an die Latte (56.), einige Minuten später (65.) schob er treffsicher ein und brachte die SG in Führung. Die Schlussphase war hektisch, die Heimelf war mit zwei Mann in Unterzahl, doch Marc Herodeck hielt in der Schlussminute durch eine klasse Parade die drei Punkte fest. Zuschauer: 180. (fsv)

