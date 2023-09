Fußball

SV Holzkirchen: Unverzagt im Tabellenkeller

Plus Fußball-Bezirksliga: Die Holzkirchener bekommen es am Sonntag mit dem TSV Hollenbach zu tun, der mit drei Niederlagen im Rücken ins Ries kommt.

Von Klaus Jais

Kann der Fußball-Bezirksligist SV Holzkirchen seinen Negativlauf stoppen? Am neunten Spieltag gastiert der TSV Hollenbach beim Tabellenschlusslicht. Die Gäste ihrerseits sind seit drei Spielen sieglos. Anpfiff ist am Sonntag um 17 Uhr durch Schiedsrichter Patrick Meixner (BC Rinnenthal, Gruppe Augsburg).

Erinnerungen an die vergangene Bezirksligasaison werden wach, als die zweite Mannschaft des TSV Nördlingen mit sieben Niederlagen gestartet war und erst im achten Spiel gegen den SV Wörnitzstein-Berg wenigstens ein Remis erreichte. So gesehen hat der SVH diesen Negativrekord bereits getoppt, denn das 2:0 in Horgau vergangene Woche war bereits die achte Niederlage. Die Gäste, die vom Trainerduo Christoph Burkhard (38) und Daniel Zweckbronner (32) gecoacht werden, sind aktuell Tabellenneunter mit elf Punkten. Davon entfallen drei Punkte auf Heim- und acht Punkte auf Auswärtsspiele. Der TSV Hollenbach gehört zu den fünf Mannschaften der Liga, die auswärts noch ungeschlagen sind. In Gersthofen und beim TSV Rain II wurde gewonnen und in Griesbeckerzell und Horgau jeweils 1:1 gespielt. Die bisher erzielten 15 Tore verteilen sich auf acht verschiedene Spieler. Allein sechs Treffer gehen auf das Konto von Michael Schäfer.

