Nördlingen und Marktoffingen feiern Rieser Doppelerfolg

Ein Rieser C-Jugend-Duo kommt bei der Futsal-Kreismeisterschaft weiter: Der TSV Nördlingen und die JFG Nordries Marktoffingen dürfen zur Bezirks-Endrunde.

Die Fußball-C-Junioren (U15) des TSV Nördlingen sind Futsal-Kreismeister Donau. Beim Endturnier in der Günzburger Rebayhalle siegten die Schützlinge von Trainer Markus Leister im Endspiel gegen die JFG Nordries Marktoffingen mit 3:1. Beim Endturnier erzielten die TSVler die meisten Tore und mussten nur ein Gegentor im Finale gegen die JFG Nordries Marktoffingen hinnehmen, nachdem sie schon in der Vorrunde in Oettingen ohne Gegentreffer geblieben waren. Beide Finalisten haben sich somit für die schwäbische Endrunde qualifiziert.

In der Gruppe A blieben der TSV Nördlingen und der TSV Wasserburg in jeweils fünf Spielen ohne Niederlage. Gleich im Eröffnungsspiel standen sich diese beiden Mannschaften gegenüber und legten mit einem torlosen Remis die Grundlage für weitere Erfolge. Im zweiten Spiel folgte ein 4:0-Sieg des TSV über den FC Lauingen und danach ein 3:0 gegen den SV Wörnitzstein-Berg. Gegen die JFG Holzwinkel reichte es nur zu einem weiteren 0:0 und auch im fünften Spiel (2:0 gegen den SC Bubesheim) blieben die Rieser ohne Gegentor. Die meisten Gegner spielten gegen die favorisierten Nördlinger sehr defensiv und setzten auf schnelle Konter, die aber meistens von der Abwehr abgefangen wurden.

Marktoffingen gelingt als einzigem Team ein Treffer gegen Nördlingen

Der SV Wörnitzstein-Berg blieb in fünf Spielen sieglos (vier Remis, eine Niederlage) und schloss die Gruppe mit vier Punkten und 0:3 Toren auf Platz vier ab. In Gruppe B waren die drei Mannschaften JFG Nordries Marktoffingen, die SG Kötz und FSV Buchdorf nach Punkten gleichauf. Die JFG hatte beide direkte Vergleiche jeweils 1:0 gewonnen, war somit Gruppenerster. Zudem standen ein Sieg über den TSV Krumbach (3:0), ein 1:1-Remis gegen die SG Gundremmingen/Offingen/Rettenbach und eine 1:3-Niederlage gegen die SG Kammeltal auf dem Zettel.

Die U15 der JFG Nordries Marktoffingen erkämpfte sich die Finalteilnahme durch ihr körperbetontes und effizientes Auftreten in der Gruppe B und durch ein 6:5 nach Siebenmeterschießen im Halbfinale gegen den TSV Wasserburg, nachdem es nach der regulären Spielzeit 1:1 gestanden hatte. Der TSV Nördlingen erreichte mit einem 3:0-Sieg gegen die SG Kötz das Endspiel. Dort siegte der TSV mit 3:1 gegen die JFG Nordries Marktoffingen (Trainer Markus Seefried). Für den TSV Nördlingen und die JFG Nordries geht es nun auf Bezirksebene weiter: Am 10. Februar steht in Gundelfingen die schwäbische Endrunde auf dem Programm. (jos/jais)

TSV Nördlingen: Thierry Boko (7 Tore), Benedikt Brenner (3), Muhammed Dibrani, Jonathan Eisen, Lion Gebel (1), Hannes Reitsam, Marlon Rößner (2), Gregor Seefried, Marley Wisher (1).

JFG Nordries Marktoffingen: Jonathan Christ; Moritz Kienle, Timo Seefried, Noak Hach, Tim Funk, Johannes Hager, Max Hertle, Hannes Oettle, Timo Grimm.