Italien gewinnt: So lief das ESC-Finale in Rotterdam

Endlich: Nach einer Corona-Zwangspause feiert Europa - zumindest an den Bildschirmen. Der deutsche Beitrag landet aber mal wieder weit hinten.

Mit dem Anti-Hass-Lied "I don't feel hate" ist Deutschland beim Eurovision Song Contest auf wenig Gegenliebe gestoßen und mal wieder ganz weit hinten gelandet - wie schon vor zwei, vier, fünf und sechs Jahren. Der 26 Jahre alte Hamburger Sänger Jendrik erreichte nur Rang 25 und damit den vorletzten Platz beim 65. ESC in Rotterdam. Hinter Deutschland landete nur Großbritannien.

Jendrik Sigwart ist beim ESC 2021 in Rotterdam für Deutschland angetreten. Foto: Christian Charisius, dpa

Gewonnen hat Italien mit dem rockigen Protestsong "Zitti e buoni" der Band Måneskin. Die Römer lieben es, sich wild mit schrillen Outfits und halbnackt zu inszenieren. Auf Platz zwei kam Frankreich mit dem Chanson "Voil"" von Barbara Pravi, auf Rang drei die Schweiz mit der Ballade "Tout l'univers" des Sängers Gjon's Tears.

Deutschland bekam beim ESC in Rotterdam keine Publikumspunkte

Willst du Deutschland oben sehn, musst du die Tabelle drehn - der zuletzt im Fußball gängige Spruch galt erneut bei dem internationalen Musikwettbewerb. Die deutsche ESC-Pleiteserie in den vergangenen Jahren wurde nur 2018 kurz unterbrochen, als Michael Schulte überraschend auf den vierten Platz kam. Deutschland bekam diesmal null Punkte von den Zuschauern in 39 Ländern und nur drei Punkte von Jurys - 2 aus Österreich und einen aus Rumänien.

Die Plätze der 26 Finalisten des 65. ESC im Überblick 1 / 5 Zurück Vorwärts 01 ITALIEN mit Måneskin ("Zitti E Buoni"): 524 Punkte 02 FRANKREICH mit Barbara Pravi ("Voil"): 499 Punkte 03 SCHWEIZ mit Gjon's Tears ("Tout l'univers"): 432 Punkte 04 ISLAND mit Daði og Gagnamagnið ("10 Years"): 378 Punkte 05 UKRAINE mit Go-A ("Shum"): 364 Punkte

06 FINNLAND mit Blind Channel ("Dark Side"): 301 Punkte 07 MALTA mit Destiny ("Je me casse"): 255 Punkte 08 LITAUEN mit The Roop ("Discoteque"): 220 Punkte 09 RUSSLAND mit Manizha ("Russian Woman"): 204 Punkte 10 GRIECHENLAND mit Stefania ("Last Dance"): 170 Punkte

11 BULGARIEN mit Victoria ("Growing Up Is Getting Old"): 170 Punkte 12 PORTUGAL mit The Black Mamba ("Love Is On My Side"): 153 Punkte 13 MOLDAU mit Natalia Gordienko ("Sugar"): 115 Punkte 14 SCHWEDEN mit Tusse ("Voices"): 109 Punkte 15 SERBIEN mit Hurricane ("Loco Loco"): 102 Punkte

16 ZYPERN mit Elena Tsagrinou ("El Diablo"): 94 Punkte 17 ISRAEL mit Eden Alene ("Set Me Free"): 93 Punkte 18 NORWEGEN mit Tix ("Fallen Angel"): 75 Punkte 19 BELGIEN mit Hooverphonic ("The Wrong Place"): 74 Punkte 20 ASERBAIDSCHAN mit Efendi ("Mata Hari"): 65 Punkte

21 ALBANIEN mit Anxhela Peristeri ("Karma"): 57 Punkte 22 SAN MARINO mit Senhit ("Adrenalina"): 50 Punkte 23 NIEDERLANDE mit Jeangu Macrooy ("Birth Of A New Age"): 11 Punkte 24 SPANIEN mit Blas Cantó ("Voy A Quedarme"): 6 Punkte 25 DEUTSCHLAND mit Jendrik ("I Don't Feel Hate"): 3 Punkte 26 GROSSBRITANNIEN mit James Newman ("Embers"): 0 Punkte

Nach der pandemiebedingten ESC-Absage 2020 saßen dieses Jahr nun immerhin rund 3500 negativ getestete Zuschauer in der Ahoy-Arena in Rotterdam. Trotz dieses Schritts zurück in Richtung Normalität hat das Coronavirus den Wettbewerb nicht verschont.

Ohrwurm-Ballade: Gjon'S Tears aus der Schweiz gewann beim ESC in Rotterdam den dritten Platz. Foto: Soeren Stache, dpa

Der ESC-Sieger von 2019, Duncan Laurence, der den Wettbewerb überhaupt erst in die Niederlande geholt hatte, wurde vergangene Woche positiv auf das Coronavirus getestet. Er konnte deshalb in der Finalshow nicht live auftreten. Auch Islands Teilnehmer erwischte es, weshalb die Band Daði og Gagnamagnið in Quarantäne blieb und nur per Video eingespielt wurde. Sie kam dennoch am Ende auf Platz vier.

ESC in Rotterdam: Viele Länder schickten die Interpreten, die schon 2020 auftreten sollten

Viele Länder schickten 2021 dieselben Interpreten, die für 2020 vorgesehen waren. In Deutschland ließ der innerhalb der ARD zuständige NDR jedoch in einem mehrstufigen Auswahlverfahren zwei unabhängige Jurys einen neuen Teilnehmer suchen.

Das Siegerlied 2021 ist ein energetischer Rockbeitrag. Übersetzt heißt der Songtitel "Still und brav". Im Text geht es darum, ausgeflippt und anders als die anderen zu sein. Da Bassistin Victoria aus Dänemark stammt, wählte die Gruppe als Band-Namen das dänische Wort für Mondschein: Måneskin. Die Band wurde 2016 von Schulfreunden gegründet. Bekannt wurde sie in ihrer Heimat mit der Castingshow "X-Factor". Im März 2021 gewann sie das traditionsreiche Festival di Sanremo und wurde damit von der RAI, der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Italiens, als ESC-Teilnehmer automatisch gesetzt. Für Italien ist es der dritte Sieg - nach 1990 und 1964.

Hat sich mit dem Corona-Virus infiziert: Duncan Laurence aus den Niederlanden. Foto: Antti Aimo-Koivisto, dpa/Lehtikuva

Die Zuschauer konnten wie immer über den Sieger mit abstimmen, jedoch nicht für das eigene Land. Die Hälfte der Punkte kommt von nationalen Fachjurys. Die Jury-Punkte aus Deutschland gab zum sechsten Mal Barbara Schöneberger bekannt. Sie wurde live aus Hamburg zugeschaltet. Die Höchstpunktzahl ging dabei an Frankreich. Das deutsche TV-Publikum vergab seine Höchstpunktzahl (12 Punkte) an Litauen, die zweithöchste Punktzahl (10) an Frankreich.

Deutschlands Plätze beim ESC seit Lenas Sieg 2010 1 / 12 Zurück Vorwärts 2010: Lena mit "Satellite" - Platz 1

2011: Lena mit "Taken By A Stranger" - Platz 10

2012: Roman Lob mit "Standing Still" - Platz 8

2013: Cascada mit "Glorious" - Platz 21

2014: Elaiza mit "Is It Right" - Platz 18

2015: Ann Sophie mit "Black Smoke" - 27 (letzter Platz)

2016: Jamie-Lee mit «Ghost» - 26 (letzter Platz)

2017: Levina mit «Perfect Life» - 25 (vorletzter Platz)

2018: Michael Schulte mit «You let me walk alone» - Platz 4

2019: S!sters mit «Sister» - Platz 25 (vorletzter Platz)

2020: Ausfall wegen Corona; Ben Dolic («Violent Thing») ohne Auftritt

2021: Jendrik mit «I Don't Feel Hate» - Platz 25 (vorletzter Platz)

In den vergangenen 30 Jahren schaffte es Deutschland fast immer nur dann in die Top 10 beim ESC, wenn der Entertainer Stefan Raab als Produzent, Komponist, Castingshowmacher oder gar Interpret beteiligt war. Man denke an Guildo Horn 1998, Max Mutzke 2004 oder Roman Lob 2012. Der größte Triumph ereignete sich 2010, als Raab als Initiator, Produzent und Jurypräsident der Castingshow "Unser Star für Oslo" die junge Lena entdeckte und mit ihr den zweiten Sieg für Deutschland überhaupt holte - nach Nicole mit "Ein bisschen Frieden" 1982. Lena Meyer-Landrut feierte am Sonntag übrigens ihren 30. Geburtstag.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.