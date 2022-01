Dschungelcamp 2022: Diese Kandidaten sind dabei

Alle Kandidaten vom Dschungelcamp 2022 auf RTL sind offiziell bestätigt. Hier erfahren Sie, welche Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Staffel 15 dabei sind.

2022 läuft die RTL-Show "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" wieder im TV und Stream. Staffel 15 vom Dschungelcamp wird ab dem 21. Januar stattfinden - dieses Mal in Südafrika und nicht in Australien. Wer sind die Dschungelcamp-Kandidaten 2022? Hier stellen wir alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von IBES vor.

Kandidaten und Kandidatinnen beim Dschungelcamp 2022: Wer ist raus?

Christin Okpara

Durch ihre Teilnahme am Couple-Format " Are You The One" wurde Christin Okpara Teil der RTL-Dating-Shows. Eigentlich sollte sie auch zu den Kandidatinnen und Kandidaten beim Dschungelcamp 2022 gehören - war aber schon raus, bevor es losging. "Es haben sich Unstimmigkeiten zum Impfstatus von Christin Okpara ergeben, die in der Kürze der Zeit nicht mehr zu klären waren", sagte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner dazu, dass die Kandidatin gar nicht erst antreten durfte. Für sie sprang Jasmin Herren als Ersatzkandidatin ein.

Christin Okpara Foto: RTL

Dschungelcamp-Kandidaten 2022: Teilnehmer in Staffel 15

Jasmin Herren

Jasmin Herren sprang kurzfristig als Kandidatin beim Dschungelcamp 2022 ein, nachdem Christin Okpara doch nicht teilnehmen durfte. Sie hat sich als Schlagersängerin einen Namen gemacht und war bereits in TV-Formaten wie "Das Sommerhaus der Stars" oder "Temptation Island VIP" zu sehen. 2018 heiratete sie Willi Herren, der im April 2021 starb.

Jasmin Herren Foto: RTL

Filip Pavlović

Der 26-Jährige holte sich bei "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" den Sieg. Neben der 50.000 Euro Siegprämie, gab es auch das "Goldene Ticket" obendrauf. Damit ist Filip Pavlović beim Dschungelcamp 2022 dabei. Bekannt wurde der Hamburger 2018 durch seine Teilnahme an der Kuppelshow "Die Bachelorette".

Filip Pavlović Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Harald Glööckler

Harald Glööckler gab während dem Finale von "Die große Dschungelshow" seine Teilnahme für die 15. Jubiläumsstaffel 2022 in Australien bekannt: "Ich muss raus aus der Komfortzone, ich gehe wirklich gerne in den Dschungel und ich freue mich sehr darauf." Der Designer ist vor allem für seinen skurrilen Style bekannt.

Harald Glööckler Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Tina Ruland

Die 55-jährige Tina Ruland kennt man vor allem aus ihrer Rolle im Film "Manta, Manta", der 1991 erschien. Dort spielte sie die Friseurin "Uschi". Nun steht sie als vierte Kandidatin in der neuen Staffel von "Das Dschungelcamp" 2022 fest.

Tina Ruland Foto: Gerald Matzka, dpa (Archivbild)

Anoushka Renzi

Die deutsche Schauspielerin Anouschka Renzi ist ebenfalls Teil der diesjährigen Dschungelshow. Man kennt die 57-Jährige aus dem Fernsehen und von der Theaterbühne.

Anoushka Renzi Foto: RTL

Eric Stehfest

Seinen größten Erfolg feierte der Schauspieler und Autor Eric Stehfest als "Chris Lehmann" in der Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Im Jahr 2017 erschien dann sein Buch "9 Tage wach" über seine jahrelange Drogensucht. Zwei Jahre später, 2019, gewann der 32-Jährige außerdem die Eiskunstlauf-Show "Dancing on Ice".

Eric Stehfest Foto: RTL

Manuel Flickinger

Manuel Flickinger nahm 2019 an der ersten Staffel des Dating-Formats "Prince Charming" Teil. Die große Liebe konnte er dort jedoch nicht finden. Nun ist es offiziell: Im kommenden Jahr ist er bei "Das Dschungelcamp" 2022 dabei.

Manuel Flickinger Foto: RTL

Tara Tabitha

Das Reality-Sternchen Tara Tabitha ist durch ihre extrovertierte Art und durch ihr aufreizendes Äußeres bekannt. In Österreich war die 27-Jährige sogar schon mit einer eigenen Reality-Show im TV zu sehen.

Tara Tabitha Foto: RTL

Peter Althof

Der 66-jährige Peter Althof hat sich in der Vergangenheit als Bodyguard vieler bekannter Promis einen Namen machen können. Beschützt hat er unter anderem Stars wie Michael Jackson, Claudia Schiffer, Muhammad Ali und Michael Schumacher.

Peter Althof Foto: RTL / Arya Shirazi

Janina Youssefian

Das Model Janina Youssefian jobbt unter anderem in der Dessous-Branche. Doch ihre eigentliche Bekanntheit gewann die 39-Jährige durch ihre Affäre mit dem Musik-Produzenten Dieter Bohlen. 2014 war sie außerdem Teil des Fernsehformats "Promi Big Brother". Der Bild-Redaktion sagte sie wohl einmal: "Viele Männer schreiben mich an, gestehen, dass sie meine Fotos verrückt machen."

Janina Youssefian Foto: RTL / Arya Shirazi

Linda Nobat

Jurastudentin und Model Linda Nobat wurde bekannt durch ihre Teilnahme bei "Der Bachelor" 2021 mit Niko Griesert. Kurz vorm Finale schied die Hanauerin jedoch aus. Wie es scheint probiert sie nun ein neues TV-Format.

Linda Nobat Foto: RTL / Arya Shirazi

IBES 2022: Lucas Cordalis zog wegen Corona nichts ins Dschungelcamp

Lucas Cordalis stand früh als Dschungelcamp-Kandidat 2022 fest, wurde aber kurz vor dem Start positiv auf Corona getestet. Er kann deswegen doch nicht dabei sein. Laut RTL ist es unklar, ob er noch zu einem späteren Zeitpunkt ins Camp einziehen kann.

Der Mann von Daniela Katzenberger wollte eigentlich in die Fußstapfen seines Vaters treten. Costa Cordalis war der allererste Dschungelkönig des Formats und gewann 2004 die erste Staffel vom "Dschungelcamp".

Lukas Cordalis Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

