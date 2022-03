Einschaltquoten

10:26 Uhr

Vier Millionen Zuschauer für Illner - Scholz im Einzel-Talk

Aktuelle Berichte zur Ukraine-Krise dominierten auch am Donnerstag das Fernsehprogramm am Abend. Die vorletzte Staffelfolge einer Arztserie machte in der Primetime das Rennen.

Das rund einstündige Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) in der ZDF-Talkshow " Maybrit Illner" haben am späten Donnerstagabend im Schnitt 4,01 Millionen Menschen verfolgt. Das entsprach ab 22.15 Uhr einem Marktanteil von 19,9 Prozent. Für die Talk-Sendung sei dies "die beste Reichweite seit April 2020" gewesen, berichtete am Freitagmorgen der Branchendienst "DWDL.de". Stark war anschließend auch " Markus Lanz" mit Gästen wie der russischen Bürgerrechtlerin Irina Scherbakowa, Klimaaktivistin Luisa Neubauer und dem Grünen-Chef Omid Nouripour. 2,19 Millionen sahen zu (19,5 Prozent ab 23.15 Uhr). Wie schon die ganze Woche über gab es weiterhin großes Interesse an der aktuellen Berichterstattung rund um die Lage in der Ukraine. Ein um 20.15 Uhr gesendeter ARD-"Brennpunkt" im Ersten erreichte etwa 6,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (20,9 Prozent), das " RTL Aktuell Spezial" zur gleichen Zeit 1,63 Millionen (5,3 Prozent), die Sendung "Ukraine Spezial" bei ProSieben 1,51 Millionen (4,9 Prozent) und zeitgleich bei Sat.1 rund 840.000 (2,7 Prozent). Ein " ZDF spezial" ab 19.35 Uhr hatte 4,08 Millionen Zuseher (14,5 Prozent). RTL hatte dann ab 20.30 Uhr noch die Sendung "stern TV Spezial: Ukraine-Krise – Wie sicher ist Deutschland?" im Programm, die sich im Schnitt 1,10 Millionen ansahen (4,7 Prozent). Bei den Primetime-Sendungen abseits des Ukraine-Konflikts lag das ZDF mit seiner Serie "Der Bergdoktor" vorne (6,63 Millionen/21,8 Prozent ab 20.15 Uhr), gefolgt vom Ersten und der Reihe "Der Bozen-Krimi: Verspieltes Glück" (5,50 Millionen/18,5 Prozent ab 20.30 Uhr). Es folgten ProSieben und "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" (2,13 Millionen/8,8 Prozent ab 20.35 Uhr), Vox und die Digitaltrick-Komödie "Ich – Einfach unverbesserlich 2" (970.000/3,3 Prozent), Sat.1 und die Reportage "Lebensretter hautnah – Wenn jede Sekunde zählt" (880.000/3,0 Prozent ab 20.35 Uhr), Kabel eins und die Verbraucherreportage "Achtung Abzocke – Betrügern auf der Spur" (860.000/2,9 Prozent) sowie RTLzwei und die Sozialreportage "Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt" (590.000/2,0 Prozent). © dpa-infocom, dpa:220304-99-380766/2 (dpa)

