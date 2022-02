Sechs um 6: Wann Kinder unter 5 geimpft werden könnten

Mit dem Chefredakteurs-Newsletter starten Sie informiert in den Tag. Heute geht es um die Urlaubssaison 2022, die Bromance von Markus Söder und Friedrich Merz und die neuen Kleider von Minnie Mouse.

Endlich wieder Sand zwischen den Füßen, Sonne auf der Haut und Salsiccia auf dem Teller: Viele Menschen sehnen sich in diesem Corona- und Schlechtwetter-geprägten Frühjahr nach Urlaub. Einfach losfliegen und in einer neuen Realität landen - das klingt verlockend, auch für Ihren Kolumnisten. Doch wie wird sie denn, diese dritte Urlaubssaison unter Corona-Bedingungen? Ganz sicher nicht wie die Urlaubssaison 2019, hat Matthias Zimmermann herausgefunden: Die Pandemie beeinträchtigt auch 2022 das Reisen in der einen oder anderen Hinsicht. Wohin Sie gut reisen können werden, wieso Sie mit höheren Preisen rechnen sollten und welche Tipps zu beachten sind? Zimmermann lesen, Fakten kennen!

Haben laut einer Umfrage die Nase vorn: CSU-Chef Markus Söder (l) und CDU-Chef Friedrich Merz. Foto: Peter Kneffel/dpa

Die Unionsgemeinschaft aus CDU und CSU hat schon deutlich harmonischere Jahre als 2021 erlebt. Noch heute machen viele Christdemokraten den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder für die Wahlschlappe mitverantwortlich. Monatelang hatte der Giftpfeil um Giftpfeil in Richtung des Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet geschossen. Söder hielt sich schlicht für den geeigneteren Aspiranten auf das Amt des Regierungschefs. Markus Söder hält sich auch für geeigneter als einen Friedrich Merz. Doch das lässt er zumindest noch nicht so raushängen. Das wiederum könnte daran liegen, dass Merz als CDU-Chef mit starkem Wahlergebnis selbstbewusster denn je auftritt - und Söder die Prozente dahinschmelzen. Aktuell sieht alles nach einem harmonischeren 2022 aus. Ob es so kommt? Stefan Lange meldet leise Zweifel an. Er erkennt aber zumindest echtes Bemühen.

Mehr als die Hälfte der Deutschen befürwortet Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Das hat eine Umfrage unserer Redaktion ergeben. 51 Prozent stützen demnach den Kurs der Söders, Aiwangers oder Lindners. Nur 36 Prozent der Befragten hoffen bei dem nächsten Krisengipfel von Bund und Ländern auf ein Einfrieren des Status quo. Am deutlichsten für Öffnungen plädieren laut unserer Umfrage Wählerinnen und Wähler von FDP und AfD, aber auch Unionsanhänger sehen mehrheitlich die Zeit gekommen, um sich lockerer zu machen. Ganz anders das Bild bei den Anhängerinnen und Anhängern von SPD und Grünen: Nur 27 beziehungsweise 31 Prozent der Befragten mit diesen Parteipräferenzen schließen sich der Forderung nach Öffnungen an.

Die Zahl der Neuinfektionen unter Kleinkindern explodiert. Besonders hoch ist sie in der Altersgruppe der unter Fünfjährigen. Jener also, für die noch kein zugelassener Impfstoff zur Verfügung steht. So entschieden sich die Politikerinnen und Politiker gegen eine Durchseuchung dieser Gruppe aussprechen, so rasant entwickelt sich doch das Infektionsgeschehen. Eine Nachricht aus den USA hat nun einigen besorgten Eltern Hoffnung gemacht: Biontech und Pfizer haben dort die Zulassung ihres Impfstoffes für Kinder unter fünf Jahren beantragt, eine Zustimmung der FDA gilt als wahrscheinlich. Genehmigt auch die EMA die Zulassung, könnte das jenen Ärztinnen und Ärzten in der Region Rechtssicherheit geben, die schon jetzt diese Altersgruppe off-label impft. Wie Kinderärzte in Schwaben die Entwicklungen bewerten? Daniela Hungbaur und Markus Bär haben sich umgehört.

Symbolbild hohe Benzinpreise / Diesel über 1,60 Euro / Aral Tankstelle in Augsburg Lechhausen. Bild: Ulrich Wagner Foto: Ulrich Wagner

Luxus Auto: Benzin ist so teuer wie nie zuvor. Der Blick auf die Preistafel an der Tankstelle lässt einigen den Schrecken in die Glieder fahren. Beinahe täglich prangt eine neue Rekordsumme von den Lettern. Das liegt vor allem am historisch hohen Ölpreis. Aber nicht nur: Auch der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat Auswirkungen bis an die deutschen Zapfsäulen. Was nötig wäre für eine Trendwende am Benzinmarkt - und mit welchen Tipps und Tricks Autofahrerinnen und Autofahrer zumindest ein paar Cent sparen können, hat Christina Brummer zusammengetragen.

Es gibt die Theorie, dass Genies ihre Tage besonders effizient gestalten. Mark Zuckerberg etwa, der Facebook-Gründer, hält sich nicht lange auf mit mühsamem Raussuchen von Kleidung. Er zieht Tag für Tag dasselbe an: Jeans und Shirt. Damit hatte er immerhin eine Gemeinsamkeit mit Minnie Mouse. Auch die Figur aus dem Disney-Reich trug immer dasselbe: rotes Kleid, weiße Punkte, gelbe Pumps. Genie halt. Nun aber hat die Maus ein neues Gewand bekommen - von Designerin Stella McCartney. Anlässlich des 30. Geburtstags des Disneylands in Paris tritt die Maus in Hosenanzug auf. Die Resonanz ist - sagen wir mal - gemischt. Rechtskonservative sehen den Untergang des Abendlandes kommen, Hillary Clinton findet den Dress "trés chic". Stefanie Wirsching über ein Umstyling, bei dem so mancher den Hut ziehen und so mancher sich die Kleider vom Leib reißen möchte.

