Der Fall Vanessa aus Gersthofen: Horror-Tat am Rosenmontag

Plus Ein schöner Abend wird zur Tragödie: Der Fall von Vanessa Gilg aus Gersthofen erschütterte die Menschen in der Region. Hören Sie jetzt Folge 5 unseres Crime-Podcasts.

Am 5. Dezember wäre Vanessa Gilg 32 Jahre alt geworden. Sie hätte einen Beruf und einen Ehemann, sie hätte vielleicht Kinder. Doch Vanessa wurde im Alter von zwölf Jahren im Kinderzimmer ihres Elternhauses ermordet. Von einem jungen Mann, der als Tod verkleidet war. Das Verbrechen in Gersthofen bei Augsburg hat damals bundesweit blankes Entsetzen ausgelöst. Und der Fall ist bis heute nicht ausgestanden.