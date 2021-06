Aiwanger fordert Öffnungen: Freiheiten für Gastronomie und Schulen in Bayern?

Am Freitag berät das bayerische Kabinett über weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger prescht vor.

Das bayerische Kabinett wird an diesem Freitag beraten, ob, wann und welche Corona-Einschränkungen gelockert werden. Nach Informationen unserer Redaktion wird es dabei unter anderem um mehr Freiheiten in der Gastronomie und an den Schulen gehen. Während Markus Söder und die CSU seit Tagen hinter den Kulissen die Spielräume ausloten, geht sein Vize Hubert Aiwanger schon vor der Sitzung in die Offensive. Nach der Öffnung der Außengastronomie will der Chef der Freien Wähler den Wirten so schnell wie möglich erlauben, auch Gäste in geschlossenen Räumen zu empfangen. „Das ist der Zeitpunkt, an dem man sich die Öffnungen zutrauen muss. Sonst ist der Sommer rum“, fordert Aiwanger. Zur Gefahr wieder ansteigender Infektionszahlen sagt er: „Man weiß nie, was in Zukunft kommen wird, aber man kann sich nicht vor lauter Angst vor dem Sterben erschießen.“

Wann ist die Pandemie überstanden? Der Medizinhistoriker Heiner Fangerau sagt: „Es braucht entweder eine offizielle Einschätzung der Politik, dass ab jetzt die Pandemie vorbei ist. Das wird die Weltgesundheitsorganisation übernehmen. Oder die Menschen ignorieren die Politik und leben einfach wie vor der Pandemie. Sie fordern also mit den Füßen das Ende der Pandemie ein. Doch tatsächlich wird Corona nie wirklich vorbei sein.“

