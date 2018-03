14:45 Uhr

Exklusiv - Verkehrsminister Scheuer hält an Tests für autonomes Fahren fest Politik

Der neue Verkehrsminister Andreas Scheuer hält trotz des tödlichen Unfall mit einem selbstfahrendem Auto in den USA hierzulande an Tests fest.

In den USA ist erstmals ein Mensch durch einen Unfall mit einem selbstfahrenden Auto gestorben. Andreas Scheuer will die Tests in Deutschland aber fortsetzen.

Von Martin Ferber

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hält auch nach dem ersten tödlichen Unfall mit einem selbstfahrenden Auto in den USA an der Erprobung des autonomen Fahrens in Deutschland fest. Das Unglück in den Vereinigten Staaten sei tragisch, „dennoch müssen wir in Deutschland die großen Chancen von digitalen Innovationen für die Mobilität nutzen“, sagte der CSU-Politiker unserer Redaktion. „Unser Ziel ist es, die Systeme ausführlich, präzise und alltagstauglich weiterzuentwickeln – auf der Autobahn und in Innenstädten“, fügte der neue Verkehrsminister hinzu.

Selbstfahrendes Auto von Uber überfuhr in den USA eine Frau

„Voraussetzung für die Alltagstauglichkeit automatisierter oder gar autonomer Systeme sind Sicherheit und technische Zuverlässigkeit“, betonte Scheuer. „Dazu wollen wir den Rechtsrahmen ausbilden und unsere Digitalen Testfelder fortführen.“ Bei dem tragischen Unfall in den USA müsse man die laufenden Ermittlungen der US-Behörden abwarten. „Ich möchte der Familie von Elaine Herzberg mein tiefes Mitgefühl ausdrücken“, fügte der Minister hinzu.

Die Frau war am Sonntagabend in der Stadt Tempe in Arizona bei einem Unfall mit einem selbstfahrenden Auto getötet worden, als sie die Straße überquerte. Sie wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag.

Nach ersten Angaben der Polizei war das Fahrzeug autonom mit rund 64 Kilometern pro Stunde unterwegs und es gibt keine Hinweise darauf, dass es abbremste. Die erlaubte Geschwindigkeit auf dem Streckenabschnitt waren gut 56 Kilometer pro Stunde (35 Meilen pro Stunde). Die 49-jährige möglicherweise obdachlose Frau ging über die Fahrbahn außerhalb eines Fußgängerübergangs und schob nach Angaben der Polizei ein Fahrrad neben sich.

Polizeichefin Sylvia Moir sagte dem "San Francisco Chronicle", das Video einer Kamera des Uber-Wagens zeige, dass die Frau "direkt aus dem Schatten auf die Fahrbahn getreten" sei. "Es ist klar, dass dieser Zusammenstoß in jedem Modus, ob autonom oder manuell, schwer zu verhindern gewesen wäre." Zugleich sei der nächste Fußgängerübergang knapp 100 Meter entfernt gewesen. (mit dpa)

Themen Folgen