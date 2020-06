vor 40 Min.

Experten von Union und SPD warnen vor Hoffnung auf baldigen Corona-Impfstoff

Bild: University of Maryland School of Medicine, dpa

Erste Erfolge in der Forschung gibt es bereits. Doch wird es schon im Herbst einen Impfstoff gegen das Coronavirus geben? Experten sind kritisch.

Exklusiv Trotz Erfolgsmeldungen hält es SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach für unwahrscheinlich, bald einen Corona-Impfstoff zu haben. Im Herbst könnten die Infektionen steigen.

Von Bernhard Junginger

Gesundheitsexperten der Koalition dämpfen nach der neuen Zulassung klinischer Studien Hoffnungen auf einen baldigen Corona-Impfstoff. „Ich rechne damit, dass es noch mindestens ein Jahr dauern wird, bis ein Corona-Impfstoff einsetzbar ist“, sagte der SPD-Gesundheitsexperte und Medizinprofessor Karl Lauterbach. Die Prüfung am Menschen müsse erst zeigen, dass eine Impfung zuverlässig wirkt und möglichst keine Nebenwirkungen habe. „Keines der mir bekannten Forschungsprojekte hat dieses Stadium bereits erreicht“, sagte er.

Noch ist die Corona-Pandemie nicht überstanden

„Die zahlreichen Wasserstandsmeldungen in der Corona-Impfstoff-Forschung sind keinerlei Grund zu übertriebenen Hoffnungen auf ein schnelles Ende der Corona-Krise“, betonte der stellvertretende SPD-Gesundheitsexperte. „Es gibt keine Entwarnung, die Pandemie wird uns noch lange beschäftigen. Niemand kann ausschließen, dass es zu einer zweiten Corona-Welle kommt.“

Dass die Infektionszahlen derzeit vergleichsweise niedrig sind, liege daran, dass der Lockdown nachwirke und die Menschen sich viel im Freien aufhielten. „Im Herbst kann sich die Situation schnell wieder ändern, denn in geschlossenen Räumen ist die Infektionsgefahr bis zu 20 mal höher, als an der frischen Luft“, sagte Lauterbach. „Mit Sorge sehe ich, wie in der Öffentlichkeit die Disziplin zurückgeht, etwa beim Tragen von Masken im öffentlichen Nahverkehr“, warnte der Mediziner. „Im Moment haben wir allenfalls eine kurze Atempause.“

Wie schnell kann ein Corona-Impfstoff zur Verfügung stehen?

Auch der Arzt und CSU-Bundestagsabgeordnete Stephan Pilsinger warnte vor übertriebenen Erwartungen an die derzeit getesteten Mittel. „Dass noch im Herbst ein Corona-Impfstoff zugelassen und verfügbar ist, halte ich für höchst unwahrscheinlich“, betonte der CSU-Politiker. „Viele der derzeitigen Erfolgsmeldungen haben wohl auch das Ziel, große Investitionen anzulocken“, fügte er hinzu. Normalerweise dauere es bis zu 10 Jahre, bis ein neuer Impfstoff auf den Markt komme.

„Selbst bei sehr beschleunigtem Verfahren wird wohl vor Frühling nächsten Jahres kein Impfstoff vorliegen“, betonte Pilsinger. „Das heißt, dass wir jetzt nicht aufhören dürfen, uns an die Regeln zu halten. Sonst droht uns spätestens im Herbst eine zweite Corona-Welle“, warnte der CSU-Politiker. „Frühere Pandemien sind meist wellenförmig verlaufen. Bei der Spanischen Grippe etwa war die zweite Welle deutlich schlimmer als die erste. Das könnte auch bei Corona der Fall sein.“

Corona: In Europa könnte es im Herbst eine neue Infektionswelle geben

Der CSU-Politiker verwies darauf, dass es auf der Südhalbkugel, wo es gerade kühler werde, ein eher starkes Infektionsgeschehen gebe. „Nicht auszuschließen, dass die Welle im Oktober zurück nach Europa schwappt“, fügte er hinzu.

