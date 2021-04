Markus Söder gegen Armin Laschet: Showdown bei Nacht und Nebel

Das Duell zwischen den Vorsitzenden von CDU und CSU um die Kanzlerkandidatur wird zum Krimi. Ein Flug nach Berlin weckt Hoffnungen, die bald wieder zerplatzen.

Wenn es in der Politik spannend wird, schreiben wir Journalisten gerne von einem Krimi. Zugegeben, manchmal ist das ein bisschen übertrieben. Der Machtkampf um die Kanzlerkandidatur zwischen Markus Söder und Armin Laschet allerdings hat inzwischen tatsächlich das Zeug zur Krimireihe. In der neuesten Folge geht es um einen spontanen Flug in die Bundeshauptstadt, ein Treffen bei Nacht und Nebel und die Frage: Wer hat hier die besseren Nerven?

Es gehört zu den irrsten dieser an Irrungen nicht gerade armen Geschichte, dass die Kollegen der Boulevardpresse am Sonntagabend in größter Ernsthaftigkeit die Flugroute eines Jets zeigten, der wenige Stunden zuvor in Nürnberg gestartet war. Ziel ist Berlin. An Bord: der bayerische Ministerpräsident, CSU-Chef und mögliche Kanzlerkandidat Markus Söder. Anders als einst die CSU-Legende Franz Josef Strauß steuert Söder die Maschine nicht selbst. Wobei ihm seine Anhänger - und davon gibt es auch in der großen Schwesterpartei CDU viele - wohl auch das zutrauen würden.

Team Laschet gegen Team Söder: Hinter den Kulissen tobt eine Schlacht

Innerhalb der Union tobt eine erbitterte Schlacht um die Frage, auf wen man im Bundestagswahlkampf setzen sollte. Den populären Markus Söder oder den verlässlichen CDU-Chef Armin Laschet. Beide Lager machen hinter den Kulissen mobil, lancieren immer neue Informationen, Aussagen und alte Geschichten, die ihrem Favoriten helfen und den Konkurrenten diskreditieren sollen. Der Ton wird schärfer. CSU und CDU klingen in diesen Tagen allenfalls wie heillos zerstrittene Stiefschwesterparteien. Von Union keine Spur.

Beide Kontrahenten zeigen auch am Wochenende Steherqualitäten. Keiner denkt ans Aufgeben. Doch innerhalb ihrer Parteien wächst die Sorge vor dem großen Knall. Videoaufnahmen zeigen zwei Fahrzeugkolonnen, die am Sonntagabend durch die dunklen Straßen der Hauptstadt fahren. Hinter den getönten Scheiben sind schemenhaft die beiden Ministerpräsidenten von Bayern und Nordrhein-Westfalen auszumachen. Die Botschaft dieser Bilder: Zumindest räumlich bewegen sie sich aufeinander zu.

Können Markus Söder und Armin Laschet die offene Konfrontation in der Bundestagsfraktion verhindern?

Die Erwartungen sind groß, als bekannt wird, dass Söder und Laschet sich in kleiner Runde treffen werden. Gibt es doch noch eine einvernehmliche Lösung, bevor es am Dienstag in der Bundestagsfraktion zur offenen Konfrontation samt Kampfabstimmung kommt? Aus einer solchen Schlacht droht auch der Sieger mit erheblichen Blessuren hervorzugehen. Das wissen alle Beteiligten. Nach mehreren Stunden hinter verschlossenen Türen zerplatzt die Hoffnung auf eine gütliche Einigung. Die Rivalen trennen sich in der Nacht zum Montag - ohne Lösung.

Kampf um Kanzlerkandidatur: Am Montagnachmittag will Markus Söder vor die Presse treten

Am Montagvormittag beginnt die nächste Folge des Krimis. In München sickert durch, dass die CSU eine spontane Präsidiumssitzung anberaumt hat. Um 14 Uhr will Söder eine Pressekonferenz geben. Er ist wieder in Bayern. Laschet führt offenbar weitere Gespräche in Berlin. Kann der angeschlagene CDU-Vorsitzende das Blatt noch wenden? Sein bayerischer Rivale hatte am Sonntagabend kurz vor dem Krisengespräch weiteren Rückenwind erhalten. Die Junge Union spricht sich mehrheitlich für Söder als gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Union aus. Dass er nun freiwillig zurückzieht, ist kaum vorstellbar. Aber das muss nichts heißen, denn es gilt für so Vieles, was in den vergangenen Tagen in der Union passiert ist.

