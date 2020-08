vor 18 Min.

Olaf Scholz soll Kanzlerkandidat der SPD werden

Die beiden SPD-Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans haben Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten der SPD vorgeschlagen.

Die SPD will Vizekanzler Olaf Scholz zu ihrem Kanzlerkandidaten küren. Das kündigte Parteichefin Saskia Esken am Montag auf Twitter an.

Jetzt ist es raus: @OlafScholz ist unser #Kanzlerkandidat. Gemeinsam mit Olaf, mit @spdde und @spdbt sind wir ein starkes Team. Wir freuen uns auf einen großartigen und erfolgreichen Wahlkampf.

Olaf hat den Kanzler-#Wumms — Saskia Esken (@EskenSaskia) August 10, 2020

Zuvor hatten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe und die Bild-Zeitung über die Personalie berichtet. (dpa)

